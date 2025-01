“Es la primera vez que gano algo”: Demi Moore luego de recibir su Globo de Oro

Los Ángeles, California, a 8 de enero de 2025.- Una cosa es tener popularidad y otra el prestigio, una diferencia de la cual habló uno de los personajes de Birdman y que Demi Moore ha vivido en la realidad, porque si bien tenía dinero y mucha exposición mediática, se hablaba de ella en notas de farándula por sus relaciones antes que por su labor actoral. Hasta ahora.

Ella misma lo dijo luego de obtener un Globo de Oro: “estoy en estado de shock, llevo mucho tiempo en esto, más de 45 años, y es la primera vez que gano algo como actriz, y me siento muy humilde y agradecida”.

Más todavía, la intérprete mencionó que el reconocimiento “no sería algo que se me permitiría tener, que podía hacer películas que tuvieran éxito, que ganaran mucho dinero, pero que no podía ser reconocida. Y me lo creí, y me lo creí, y eso me corroyó con el tiempo, hasta el punto de que hace unos años pensé que tal vez esto era todo”. Ahora hay quienes aseguran que el Globo de Oro marca su camino rumbo al Oscar.

La actriz ganó por su interpretación de Elizabeth Sparkle, personaje central de “La Sustancia”, película del subgénero de horror corporal donde se hace una crítica los estándares de belleza y a la obsesión social por la juventud.