Defiende Christian Nodal a Ángela Aguilar, tras declaraciones de Cazzu

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2024.- Mediante una transmisión en vivo en Instagram, el cantante, Christian Nodal, habló de las recientes declaraciones de Cazzu, donde dio a conocer los detalles de su ruptura.

"La realidad es esa, ella sí sabía que yo estaba con Ángela, incluso le pedí: Oye, por favor ¿puedes decir que nunca fui infiel? Porque la gente está hablando m*erda y me dijo: No, no, yo no estoy segura de eso”.

Durante la transmisión, el interpreté se mostró molesto y expresó que ya no sentía amor por ella y que a veces las cosas ya no funcionan como se desean.

“Yo creo que todo el tiempo siempre fue bien correspondida, siempre he apoyado todo, todo, todo a Inti, a Julieta, siempre, he dado todo porque siempre estén bien, incluso terminando, siempre he estado para que estén las cosas bien, y ahora que las cosas se salieron de contexto, cada quien tiene que hablar lo que le corresponde".

Nodal, explicó que después de ver la entrevista de la mamá de su hija, se comunicó con ella para preguntarle sobre sus declaraciones, a lo que ella respondió que vio la entrevista de sus ahora esposa, Ángela Aguilar, en la que contaba su versión de los hechos.

Después de estar defendiendo a su esposa, el cantante del regional mexicano, aseguró que jamás fue su amante y que solamente llegó a platicar con ella para hacerle una invitación al Foro Sol.

Finalmente, arremetió contra el público por sacar sus conclusiones y teorías, además de que consideró que no hay víctimas y no siente culpa.

Aquí nadie engañó a nadie, nadie se metió en una relación, nadie destruyó un hogar. Yo solito dije: Aquí no soy feliz... ¡No estaba recién parida Julieta! ¡Dejen de hablar m*erda, ustedes ni saben!".