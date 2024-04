De Vitor a político: comediante Adrián Uribe anuncia que incursionará en la política

Ciudad de México, a 9 de abril del 2024.- El comediante y figura de la farándula mexicana Adrián Uribe, anunció que debutará en la política y buscará ser candidato en el futuro.

Ese anuncio ocurrió en su cuenta de X, donde Adrián Uribe publicó un video para expresar cuál será su nueva faceta, aunque no detalló qué cargo público aspira obtener ni a qué partido se afiliará.

El comediante dijo que luego de rechazar invitaciones, finalmente se decidió pasar del mundillo del espectáculo hacia la esfera de la política, al parecer con el objetivo de retribuir algo a su país y al público “y me voy a lanzar con todo”.

“Hola a todos, quise hacer este vídeo porque tengo algo muy importante que compartirles, ustedes me conocen desde hace muchos años por los múltiples proyectos en los que he participado; me han recibido en sus casas y en las calles siempre con una sonrisa, a mí de verdad no me queda más que agradecerles por todo ese cariño que me han demostrado durante este tiempo. Por eso y después de muchas invitaciones rechazadas, he decidido que es momento de regresarle algo a mi país, a todos ustedes, sí, voy a incursionar en la política”.