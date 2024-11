Canal History estrena la segunda temporada de “Grandes escapes con Morgan Freeman” y la serie “Crónicas de prisión”

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2024.- HISTORY estrenará este miércoles 13 de noviembre dos producciones vinculadas a la temática de historias de prisión, con la esperada segunda temporada de “Grandes escapes con Morgan Freeman” y la nueva serie “Crónicas De Prisión” para disfrutar episodios de cada una de ellas en una misma noche.

“Grandes escapes …” es presentada y producida por el actor ganador del Oscar Morgan Freeman, protagonista de “Sueño de Fuga” (“The Shawshank Redemption”), para explorar los escapes de prisión de la vida real más impresionantes de toda la historia y a sus principales protagonistas. Estará seguida por dos episodios en continuado de “Crónicas de prisión”, una atrapante serie que aborda emblemáticos casos de las prisiones más famosas de todo el mundo.

En la nueva temporada de ocho episodios de “Grandes escapes con Morgan Freeman”, se recrean famosos escapes que han hecho notables criminales y prisioneros de guerra como la histórica huida en la Isla del Diablo durante la Guerra de Vietnam, y en el Campo de concentración de Sobibor durante la Segunda Guerra Mundial; así como otras fugas carcelarias, entre ellas San Quentin y la penitenciaría Estatal de Mississippi (Parchman).

Con el propósito de brindar una visión cercana y personal de lo que enfrentan los prisioneros y cautivos durante sus fugas y dar un enfoque en la planificación y preparación de las mismas, la serie presenta recreaciones realizadas a través de la alta tecnología de software llamada Unreal Engine.

Esta tecnología pone al espectador dentro de las prisiones y lugares de reclusión reconstruyéndolos, usando CGI (Imagen Generada por Computadora), la herramienta de creación 3D en tiempo real más avanzada del mundo para imágenes fotorrealistas y experiencias inmersivas. De esta manera, "Grandes escapes con Morgan Freeman" logra reconstruir las prisiones, celdas, túneles, conductos de ventilación y paredes, para poner al espectador en el lugar y ofrecerle una perspectiva única: ver el escape desde el punto de vista de quienes lo estaban llevando a cabo.

“Salir de una prisión de máxima seguridad es probablemente uno de los intentos más audaces que los humanos pueden permitirse. Y la cantidad de ingenio, la cantidad de coraje, la cantidad de perseverancia, de apegarse a una actividad que se necesita para hacer algo como eso, es probablemente una de las cosas más fascinantes de la naturaleza humana que encerramos en prisión”, aseguró Morgan Freeman. Y explicó que en la serie se mostrará cómo lo hicieron, por lo cual “daremos paso a paso, los detalles de lo que hicieron de momento a momento, casi día a día, semana a semana, mes a mes, año a año”.

“Grandes escapes con Morgan Freeman” también cuenta con recreaciones ficcionales de cada hazaña y entrevistas con algunos de los prisioneros, sus familias, sus compañeros de celda y de los guardias y empleados de la prisión que intentaron evitar las fugas.

“Tenemos un equipo de productores, investigadores y productores asociados que mandan mails, se llaman por teléfono, hacen ellos mismos llamados a una cantidad de gente que no se pueden imaginar sobre cada una de las historias. Y estas historias lo que tienen es lo que se denomina el reporte del escape. Después de que sucede el escape, las autoridades crean un documento con el qué pasó, qué salió mal, por qué se escapó la persona. Entonces eso lo investigamos, lo leímos también para poder crear la narrativa, para reproducir el escape”, explicó uno de los productores de la serie Geoffrey Sharp, sobre cómo se aborda cada una de las historias que propone la serie.

“A veces la vida real es menos interesante que un drama. ¿No? Entonces no podemos inventar cosas. Pero a veces sí podemos, por ejemplo, evitar la parte aburrida y pasar a la parte emocionante. No tenemos acá la posibilidad de inventar material, pero sí de editarlo y de contar la parte más dramática, más emocionante, basada en los elementos reales. ¿Y el por qué lo hacemos? No lo hacemos para ayudar a la gente a escaparse de la prisión. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es hablar también de la ingenuidad. Porque por un lado vemos que aquí tenemos almas súper inteligentes, perspicaces, que con la nada misma lograron atravesar paredes de cemento, rejas y le encontraron la vuelta a eso. Y me parece que esas son historias que son inherentemente fascinantes”, explicó por su parte otro de los productores, James Younger.

“Grandes escapes con Morgan Freeman” es una producción para HISTORY de Revelations Entertainment. Lori McCreary, James Younger, Kelly Mendelsohn y Geoffrey Sharp son productores ejecutivos de Revelations Entertainment. Jennifer Wagman y Max Micallef son productores ejecutivos de HISTORY

Luego de cada episodio estreno de “Grandes escapes con Morgan Freeman”, HISTORY presentará “Crónicas de prisión”, una serie documental que lleva a los espectadores al interior de algunas de las prisiones más famosas del mundo. Cada episodio se adentra en la historia única de una cárcel específica, mostrando sus prácticas más salvajes, reclusos infames, eventos desgarradores y fugas ingeniosas.

La serie, que abarca 1.000 años, cubre instituciones legendarias desde la histórica Torre de Londres hasta la actual cárcel de máxima seguridad ADX Florence, donde se encuentra actualmente detenido El Chapo. A través de entrevistas con periodistas, exfuncionarios penitenciarios y personas que estuvieron encarceladas anteriormente, la serie ofrece una visión auténtica del funcionamiento interno de estas prisiones.

El primer episodio de “Crónicas de prisión” profundiza en Alcatraz. Esta cárcel, que supo albergar a los peores criminales, fue la última parada para los delincuentes reincidentes y los alborotadores de otras prisiones. Este episodio cuenta tres historias de hombres desesperados dispuestos a arriesgarlo todo para escapar de las frías y oscuras celdas de "La Roca": desde la fuga más elaborada de la prisión de los hermanos John y Clarence Anglin junto a FranK Morris en 1962, siguiendo con el legendario gánster Al Capone, hasta la historia de seis convictos que desatan una guerra al escapar.

En esta nueva serie, los relatos de escape, resistencia y supervivencia en algunas de las prisiones más infames del mundo nos revelan otras historias estremecedoras de hombres dispuestos a arriesgarlo todo por la libertad. Desde los horrores del sistema Gulag soviético, donde millones de prisioneros fueron forzados a vivir y morir en condiciones inhumanas, hasta las sombrías paredes de la Torre de Londres, que se han convertido en sinónimo de tortura y ejecución. A lo largo de estos episodios, conoceremos historias de prisioneros célebres como Alfred Dreyfus, un oficial militar condenado por un crimen que no cometió, y de fugitivos audaces que arriesgaron sus vidas en intentos de escape, como el caso de Richard Matt y David Sweat desde Dannemora, o el renombrado escape de la Isla del Diablo, que también será abordado en “Grandes escapes con Morgan Freeman”.

Además, la temporada se adentra en algunos de los conflictos más notorios en las prisiones estadounidenses, desde el violento motín de Attica hasta los audaces casos en la prisión de San Quentin, un lugar de leyenda donde presos notables como George Jackson y Stanley Williams desafiaron las injusticias del sistema. Historias de resistencia, traición y lucha por la supervivencia también emergen de Sing Sing, Leavenworth y ADX, una de las prisiones más estrictas del país, donde los prisioneros viven condenados a nunca ver la luz del día.