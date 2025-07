A&E presenta la nueva serie documental “Crimenes No Resueltos: El Viejo Oeste”

Ciudad de México, 8 de julio del 2025.- A&E estrena el jueves 10 de julio la serie documental de seis episodios “CRÍMENES NO RESUELTOS: EL VIEJO OESTE”, que explora antiguos expedientes criminales archivados durante años en oficinas de sheriffs rurales del oeste de Estados Unidos. Escenas del crimen demasiado remotas, terrenos accidentados o víctimas que parecían imposibles de rastrear convirtieron a estos asesinatos en auténticos enigmas que parecían destinados al olvido.

Tras el estreno de “Crímenes no resueltos: asesinato en el pantano”, este nuevo spin-off de A&E presenta distintas historias marcadas por el horror, la impunidad inicial y la determinación de quienes no dejaron de buscar justicia. Cada episodio de esta serie documental revive un caso que permaneció sin resolver durante años, hasta que nuevos testimonios, avances forenses y la tenacidad de los investigadores lo cambiaron todo: desde una muerte inicialmente catalogada como suicidio en Texas, hasta un asesinato rural en Montana reactivado por una confesión inesperada; el hallazgo de un cuerpo en un contenedor en Colorado y el uso de ADN en una cinta adhesiva; la genealogía genética como método para identificar al responsable de un brutal ataque en una biblioteca en Utah; el cuerpo calcinado de una joven sin identidad que es finalmente reconocido y vinculado a un agresor serial; y el caso de una mujer asesinada en los 80 que encuentra justicia más de dos décadas más tarde.

“CRÍMENES NO RESUELTOS: EL VIEJO OESTE” combina material de archivo, entrevistas con detectives, investigadores, fiscales y periodistas, y testimonios conmovedores de familiares que lucharon durante años por la verdad. A lo largo de seis crímenes reales —cinco de ellos femicidios—, la serie destaca cómo la ciencia y tecnología, la presión de los seres queridos y la perseverancia policial lograron reabrir causas olvidadas en el corazón rural del oeste estadounidense, donde el tiempo, el silencio y la distancia parecían haber sellado estos casos para siempre.

El primer episodio se centra en la historia de Pamela Shelly, una madre de 31 años que apareció con un disparo en la cabeza en el baño de su casa en Cuero, Texas, en enero de 2001. Aunque el informe inicial hablaba de un suicidio, las dudas comenzaron a surgir rápidamente: su hija Kayla, de 12 años, fue testigo de la escena y desde el primer momento afirmó que su madre nunca se habría quitado la vida. El sheriff Carl Bowen también dudó de la versión oficial y, años más tarde, reabrió el caso con la convicción de que se trataba de un homicidio. El episodio reconstruye el entorno familiar de Pamela, los conflictos con su pareja Ronnie Hendrick y las inconsistencias en la investigación original, a través de testimonios de su hija, de familiares, amigos, fiscales e investigadores. Gracias a los avances forenses, nuevos interrogatorios y una confesión clave, la causa fue esclarecida más de una década después, cuando Ronnie fue sentenciado en 2013 a 22 años de prisión.

El segundo capítulo revive el asesinato de Daniel Lavigne, un trabajador rural de 50 años que fue hallado muerto en el porche de su casa en Stillwater County, Montana, el 13 de mayo de 2002. Aunque en un primer momento las sospechas apuntaron a un crimen pasional o una pelea laboral, la investigación se estancó durante años por falta de pruebas y testigos clave. La serie presenta los testimonios del ex sheriff Cliff Brophy, el investigador Woody Claunch y los familiares de la víctima, y reconstruye cómo una confesión inesperada reactivó el caso: en 2009, siete años después del crimen, Sherry—una de las últimas personas que vio con vida a Dan—confesó haber presenciado el asesinato a manos de su entonces pareja, Richard Edwards. El episodio muestra la perseverancia de los investigadores, los intentos frustrados por encontrar el arma homicida y el vuelco que significó la confesión. En 2010, Edwards fue condenado a 110 años de prisión. Un crimen aparentemente sin sentido, resuelto gracias a la persistencia, la presión familiar y una valiente declaración final.

“CRÍMENES NO RESUELTOS: EL VIEJO OESTE” examina en su tercer episodio el caso de Carolyn Jansen, una madre de seis hijos que fue hallada sin vida dentro de un contenedor de plástico, cerrado con cinta adhesiva, detrás de una casa en Aurora, Colorado, el 28 de junio de 2005. Su cuerpo, en posición fetal, presentaba un fuerte traumatismo en el cráneo. La investigación llevó a los detectives hasta JD Harrington, excompañero de vivienda y de trabajo de Carolyn, quien inicialmente negó cualquier implicación. Durante años, el caso quedó congelado por falta de pruebas concluyentes, hasta que un avance forense permitió extraer ADN de la cinta adhesiva en 2014, una técnica que no existía al momento del crimen. El episodio reconstruye la larga y dolorosa búsqueda de los hijos de Carolyn —incluida Victoria, quien la había reencontrado tras ser adoptada— y las pistas que finalmente condujeron a la detención de Harrington. En agosto de 2015, más de una década después del hallazgo del cuerpo, JD fue declarado culpable y sentenciado a 25 años de prisión. Una historia de abandono, violencia y justicia tardía, iluminada por la ciencia y la persistencia de una familia.

El cuarto episodio indaga en el brutal asesinato de Sherry Black, una mujer de 64 años hallada muerta en la biblioteca que adueñaba en South Salt Lake City, Utah, el 30 de noviembre de 2010. La escena del crimen revelaba signos de lucha y un ataque extremadamente violento: Sherry fue apuñalada 15 veces con unas tijeras de gran tamaño. El caso conmocionó a la comunidad, no solo por su violencia, sino también por el vínculo de Sherry con una de las familias empresariales más influyentes de Utah. A pesar de los esfuerzos iniciales, los análisis de ADN y huellas digitales no arrojaron resultados en las bases de datos policiales y el caso se volvió frío. Recién en 2018, gracias al uso de genealogía genética investigativa, se logró rastrear al asesino: Adam Antonio Spencer Durborow, un hombre con antecedentes de violencia, cuyo ADN fue recuperado de su basura. La serie reconstruye la compleja investigación, el esfuerzo incansable de la familia por mantener viva la causa y el momento clave de la confesión, que permitió en 2022 su condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Uno de los casos de identidad desconocida más inquietantes de Gregg County, Texas, es abordado en el quinto episodio: el de Lavender Doe, el apodo con el que se conoció durante años a una joven hallada calcinada el 29 de octubre de 2006, en un camino rural. Su cuerpo estaba quemado en un 90% y presentaba señales de estrangulamiento, pero no había forma de identificarla. La investigación dio un vuelco en 2007, cuando el ADN hallado en la escena coincidió con Joseph Burnette, un delincuente sexual local, aunque no fue posible vincularlo directamente con el crimen en ese momento. Recién en 2018, gracias al trabajo del DNA Doe Project y al avance de la genealogía genética, se logró identificar a la víctima como Dana Dodd, una joven con problemas de adicción y una historia familiar difícil. El episodio revela cómo nuevas herramientas forenses y la tenacidad de investigadores como Eddie Hope permitieron unir este caso con el de Felisha Pearson, otra víctima de Burnette, cuya confesión fue clave. En diciembre de 2020, Burnette fue declarado culpable por ambos asesinatos y condenado a 50 años por cada uno. Una tragedia marcada por el anonimato, la violencia y el largo camino hacia la justicia.

Finalmente, el último capítulo de “CRÍMENES NO RESUELTOS: EL VIEJO OESTE” repasa uno de los casos más antiguos de esta serie, que logra resolverse gracias a la ciencia: el asesinato de Carol Murphy, una mujer de 27 años cuyo cuerpo fue hallado en mayo de 1987 en un cañón de Boulder County, Colorado. Su cuerpo estaba desnudo, parcialmente cubierto por ramas, y la autopsia reveló que fue estrangulada con una soga. Aunque las huellas digitales permitieron identificarla, no hubo sospechosos firmes hasta décadas después. En los años siguientes, distintos exmaridos y vínculos de Carol fueron investigados, pero sin resultados concluyentes. Recién en 2004, con la reapertura del caso y nuevas pruebas de ADN, se determinó que Kevin Elmarr, el padre de sus hijos, había mentido sobre su relación con Carol y que su perfil genético coincidía con la muestra hallada. Arrestado en 2007, fue condenado a cadena perpetua, aunque el proceso judicial se extendió hasta 2015, cuando un nuevo jurado volvió a declararlo culpable. Una historia de amantes, tensiones familiares y una lucha prolongada por justicia que cerró una herida de más de 25 años.

A través de estas seis historias, “CRÍMENES NO RESUELTOS: EL VIEJO OESTE” no solo revela cómo la tecnología puede romper el silencio de décadas, sino también cómo la memoria, el dolor y la insistencia de quienes no se resignan pueden torcer el destino de causas que parecían condenadas al archivo. En territorios vastos y olvidados, donde la justicia parecía lejana, esta serie muestra que ningún caso está verdaderamente cerrado mientras alguien siga buscando respuestas.