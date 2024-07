A&E estrena la serie documental “Secretos de Hells Angels”

Ciudad de México, a 22 de julio de 2024.- A&E presenta este lunes 22 de julio “Secretos de Hells Angels”, la serie de ocho episodios que revela la historia no contada sobre la organización de motociclistas más imponente e infame de los Estados Unidos, explorando los límites de la lealtad y el poder de sus miembros a través de una mirada profunda y perturbadora sobre este mundo secreto a través de aquellos más cercanos a él.

“Secretos de Hells Angels” se suma a la franquicia de “Secretos” de A&E, que incluye producciones como las exitosas “Secretos de Playboy”, “Secretos de Miss America”, “Secretos de Penthouse”, “Secretos: los asesinatos de Chippendales” y “Secretos del Apóstol del Mal”.

Esta nueva producción profundiza en el mundo del club de motociclistas más secreto y notorio, con acceso a expresidentes del grupo, agentes encubiertos que arriesgaron sus vidas para infiltrarse en el grupo y otros testigos de actividades criminales que hablan por primera vez. “Secretos de Hells Angels” será emitida todos los lunes, a partir de este 22 de julio. Cada día a las 23:00 horas, en Argentina, Chile, Colombia y México. La serie consta de 8 episodios de 1 hora cada uno.

La "hermandad" de los Hells Angels, que se fundó en Fontana, California en 1948, se expandió por Estados Unidos bajo el liderazgo del exlíder Sonny Barger. Con grupos distribuidos en varios países alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Australia y en regiones de Europa, se estima que los miembros de Hells Angels superan la cifra de los 6 mil integrantes.

Para unirse al Hells Angels Motorcycle Club, dentro de las normas y estatutos más destacados se establecía que los integrantes debían ser propietarios de una Harley Davidson o Buell, tener una licencia de motocicleta, obtener la aprobación unánime del grupo regional y comprometerse de por vida, entre otras reglas.

Los Hells Angels eran identificados por llevar un parche de colores con el emblema de su club, que incluía las palabras “Hells Angels” y mostraba la figura de una calavera con alas. Con acusaciones continuas de actividad criminal, el club de motociclistas se convirtió en una amenaza seria y que no debía ser contrariada. “Secretos de Hells Angels” examina la historia del grupo de forajidos para descubrir sus secretos más oscuros.

“Secretos de Hells Angels” brinda un acceso único al relato de cinco expresidentes regionales de la organización incluyendo a Charles "PeeWee" Goldsmith (División de Las Vegas), Thomas Eriksen (División de San Francisco), Pat Matter (División de Minnestoa, 1982-2002), Matt Zanoskar (División de Cleveland, 1972) y George Christie (División de Ventura, 1978-2011), junto con entrevistas exclusivas a oficiales, agentes encubiertos, víctimas y más, entre ellos al detective de policía de Ohio Tom Doyle, los oficiales de inteligencia de Cleveland Jim Muhic y Bob Cermak, el agente infiltrado de la ATF Jay ‘Jaybird’ Dobyns, la autora y abogada Kerrie Droban, el periodista John Griffith, y la palabra inédita de Noel Barger, ex esposa del líder de la hermandad, Sonny Barger. Los testimonios revelan que los Hells Angels eran un grupo mucho más violento, astuto y altamente organizado de lo que nadie se había dado cuenta.

Cada episodio de una hora explora atroces y extraordinarias historias que exponen desde la transformación de la división de Hells Angels de Cleveland de club de motociclistas a club de criminales, hasta un complot de asesinato contra el cantante principal de Rolling Stones, Mick Jagger, así como relatos sobre drogas, ataques violentos y guerras entre bandas rivales.

La serie también presenta a la exesposa de Sonny, Noel Barger, quien habla por primera vez sobre los motivos detrás de las acciones de Sonny y revela la verdad secreta que destruyó su relación. Las entrevistas profundas y nunca antes escuchadas, el material de archivo poco común y el contenido exclusivo exponen los secretos más guardados del club y, en última instancia, el costo de ser un Angel.

El primer episodio de “Secretos de Hells Angels” se sumerge en la historia de Jay ‘Jaybird’ Dobyns, un agente especial de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) que se infiltró en los Hells Angels en Mesa, Arizona, haciéndose pasar por traficante de armas y cobrador de deudas.

Dobyns brinda su testimonio de manera exclusiva para este documental y cuenta cómo junto a su compañera agente Jenna Maguire (quien hacía de la mujer de Dobyns) recibe su misión tras un tiroteo fatal entre los Hells Angels y una pandilla rival, los Mongols, que ocurrió en el año 2002 en medio de un casino de Laughlin, Nevada y dejó un saldo de tres muertos. "Para una organización que no quiere vivir según reglas, tienen muchas reglas", explica Dobyns antes de describir el proceso laberíntico para obtener su parche oficial como Hells Angels.

Con la ayuda de otros agentes de la ATF, tripas de vaca y sangre artificial, Dobyns cuenta cómo el falso asesinato de un Mongols que fue escenificado quedó grabado en un video y él se atribuyó el crédito por el homicidio. Ese fue su boleto como miembro de la pandilla. La producción de A&E revela imágenes de la ATF sobre interacciones de Dobyns con los Hells Angels hasta material sobre la preparación de la simulación del asesinato de un integrante del grupo Mongols.

El segundo episodio de la serie explora el desarrollo y el posterior auge de un grupo gánster en Cleveland. Matt Zanoskar, ex presidente de los Hells Angels de la División de Cleveland en 1972 y quien brinda su primera entrevista televisiva para este documental, describe su ingreso a la organización de motociclistas en esa región: “Quería ser un Hells Angels para correr con los mejores. Tenían unión de grupo, hermandad y se ayudaban entre ellos. Si no los molestabas no te hacían daño. Me pareció que era emocionante y quería ser parte de eso”.

A través de distintos relatos que exponen cómo era la captación de los integrantes del club, que reclutó a varios soldados y militares luego de la Guerra de Vietnam, este episodio profundiza en la pelea de motociclistas más mortal en la historia de Estados Unidos, ocurrida en marzo de 1971 en un evento en The Polish Women’s Hall en Cleveland, que dejó un saldo de cinco muertos y 22 heridos. Además, por primera vez, el documental revela cintas grabadas en 1983 por Clarence “Butch” Crouch, integrante del infame grupo, sobre su historia personal.

La serie también destaca el plan de varios años de los Hells Angels para asesinar a Mick Jagger. El objetivo fue puesto en el líder de los Rolling Stones después de que supuestamente la banda desairara a los Hells Angels con dinero tras ser contratados como su seguridad durante un concierto en Altamont, California, en 1969.

En los próximos episodios de la serie, se revelan más impactantes historias que exploran los oscuros secretos de los Hells Angels. Desde un detective que desentraña un crimen brutal en una zona rural de Oregón, descubriendo a través del testimonio exclusivo de testigos oculares y familiares la conexión del club con el asesinato de una mujer y sus hijas, hasta la tragedia del ex presidente de la hermandad Charles "Peewee" Goldsmith, un prometedor kickboxer cuyo sueño de unirse a los Hells Angels termina en traición y devastación para él y su familia.

Además, los ex presidentes de diferentes facciones de los Hells Angels que forman parte de esta producción ofrecen una mirada personal a Sonny Barger, el icónico líder del club, mientras que la ex esposa de Sonny, Noel Barger, revela secretos que sacuden los cimientos de su relación. En otro episodio, Pat Matter, ascendido a presidente de los Hells Angels en Minnesota, revela de manera íntima cómo tuvo que enfrentar una dolorosa elección entre la lealtad a su club y el bienestar de su familia luego una violenta guerra con rivales.

La serie además expone una vasta operación de tráfico de metanfetaminas dirigida por los Hells Angels, desatando una intensa lucha entre el inframundo del crimen y las fuerzas del orden. Anthony ‘Tony’ Tait, un informante encubierto de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, revela su experiencia al haberse infiltrado en el club para desmantelar su liderazgo y descubrir las verdades ocultas detrás de las operaciones delictivas.

Finalmente, el lado más oscuro del club sale a la luz cuando se revela cómo los Hells Angels utilizaban a sus aspirantes y asociados para llevar a cabo actos violentos, incluyendo la perturbadora historia de Ted Soke y su hijo Donny, preparado para convertirse en un asesino en serie bajo las órdenes del club.