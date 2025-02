Yarabí Ávila convoca a los sectores nicolaitas a sumarse en la transformación de la UMSNH

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2025.- A sumarse en la transformación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y a participar en la construcción de la propuesta de reforma la Ley Orgánica de la institución, convocó la rectora Yarabí Ávila González, a integrantes del Gabinete Legal y Ampliado.



Durante una reunión informativa que tuvo con la estructura nicolaita, la rectora subrayó la importancia que tiene la voz de todos los sectores de la casa de estudio en los trabajos que se vienen realizando para reformar la Ley.



En el encuentro con funcionarias y funcionarios de la UMSNH, estuvieron presentes, los secretarios General, Administrativo, Académico, y de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Javier Cervantes, Edgar Martínez, Antonio Ramos y Miguel Ángel Villa, así como la contralora, Xóchilt Alejandra Martínez y el coordinador de la Investigación Científica, Jesús Campos, quienes compartieron con las y los asistentes los resultados de cada una de las mesas de diálogo en torno a la reforma que se desarrollaron con la participación de integrantes del Consejo Universitario.



En este marco, la rectora Yarabí Ávila González, manifestó que desde el inicio de su gestión se estableció el objetivo de que al concluir este periodo, la Universidad Michoacana no sería la misma, “y creo que todos los días lo estamos haciendo, todos los días buscamos hacer algo diferente para tener una Universidad diferente”.



Respecto al tema de la reforma a la Ley Orgánica, indicó que, se ha realizado un intenso trabajo para que los distintos sectores de la UMSNH estén informados, tras referir que desde el mes de noviembre el Consejo Universitario contó con la información para su difusión, y aunado a la labor que las y los directores de escuelas, facultades e institutos han llevado a cabo para bajar la información a sus comunidades, se han efectuado foros y mesas de trabajo que han sido completamente abiertas para quienes deseen participar, por lo que aseguró que no hay censura para nadie.



La rectora enfatizó en la importancia de que la comunidad universitaria participe en la consulta que se realizará en próximos días, la cual dijo, es mandata en el artículo segundo de la Ley General de Educación Superior, por lo que convocó a las y los nicolaitas a sumarse en este ejercicio.



De igual forma, reconoció la labor que realizan las y los funcionarios nicolaitas, lo que ha permitido avanzar en muchas acciones en beneficio de la UMSNH, al tiempo que los invitó a difundir la propuesta de reforma a la Ley Orgánica, “es parte de ese compromiso que tenemos de poder participar todos y todas en los proyectos que sean sensibles y que transformen a nuestra Universidad”.



Cabe señalar que, en la reunión del día de hoy, así como durante las mesas de diálogo se ha contado con la presencia de la notaria Pública No. 97, Isania Lizbeth Solórzano Suárez, que ha dado fe y legalidad a los trabajos desarrollados.