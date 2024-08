Viene el networking profesional The MBA Tour Mexico City 2024

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2024.- Con el objetivo de conectar a estudiantes y ejecutivos mexicanos con las principales escuelas de negocios del mundo, así como mejorar su postulación para estudiar un MBA o posgrado en el extranjero que delinee con éxito su futuro y carrera profesional, llega The MBA Tour Mexico City 2024.

The MBA Tour, uno de los eventos educativos globales más relevantes por su nivel de conexión internacional y networking profesional, se celebrará en la Ciudad de México el sábado 17 de agosto de 11:00 a 15:00 hrs. en el Hyatt Regency Mexico City.

En su edición 2024, The MBA Tour reúne a las principales escuelas de negocios del mundo, donde alumnos y directivos mexicanos explorarán las diversas opciones para estudiar la maestría en administración y dirección de empresas que mejor se alinee con sus objetivos profesionales e intereses personales y, de esta manera, iniciar su camino hacia el éxito internacional.

Washington DC, Nueva York, Milán, Paris, Barcelona, Londres, Dublín, Estocolmo, Monterrey, Dubái, Mumbai, Tokio, Seúl, Shanghái, Taipéi, Vancouver, Toronto, Ottawa, Santiago, Lima, Sao Paulo y Bogotá, son algunas de las ciudades donde se realizará The MBA Tour 2024.

“Estudiar un MBA en la era de la transformación digital es una inversión estratégica para cualquier profesional que aspire a liderar y prosperar en el mundo empresarial moderno. Equipados con una sólida base de conocimientos, intercambio de experiencias, destrezas tecnológicas, desarrollo de power skills y una red global de contactos, los graduados de una escuela de negocios global están mejor posicionados para impulsar la innovación, dirigir el cambio y guiar a sus organizaciones hacia un futuro exitoso”, comentó Jason McLeod, Associate Manager, Marketing del Graduate Management Admission Council (GMAC).

EGADE Business School, IPADE Business School, Arizona State University - W. P. Carey School of Business, Cambridge Judge Business School, IESE Business School, Indiana University, Rotterdam School of Management, Saïd Business School - University of Oxford y University of Toronto - Rotman School of Management, son algunas de las escuelas de negocio que participarán en The MBA Tour Mexico City 2024.

La experiencia The MBA Tour brinda acceso exclusivo a las mejores escuelas de negocios, MBA Talks, clínicas de CVs, networking profesional y sesiones en grupos pequeños con los responsables de la toma de decisiones de admisión para mejorar su aplicación.

El deseo de superación, incrementar conocimientos, intercambiar experiencias, enriquecer su CV, mayor retribución económica, reconocimiento social y familiar, conseguir ascensos laborales, realizar estancias de investigación, acceso a recursos y tecnología avanzada, desarrollar una visión glocal (pensamiento global con acción local), adaptabilidad y resiliencia, dominar diferentes idiomas, inmersión en nuevos mercados y entornos empresariales, así como exposición a una diversidad cultura, son solo algunas de las razones que impulsan a estudiantes y líderes a estudiar un MBA.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la población mexicana que tiene preparación profesional superior a la licenciatura tiene 55% más probabilidades de conseguir un empleo, además de que las personas que tienen un posgrado aumentan sus ingresos hasta 30%.

“Un MBA puede transformar significativamente la trayectoria profesional y vida personal de un individuo, ya que proporciona una sólida formación en negocios, desarrolla habilidades críticas de liderazgo y prepara a los ejecutivos del futuro para enfrentar los desafíos y oportunidades que presentan la nueva normalidad, la economía digital, la industria 4.0 y los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza”, reflexionó Jason McLeod.