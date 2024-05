Victoria Hurtado, la maestra que se vuelve alumna de Literatura con su hija

Morelia, Michoacán, 10 de mayo de 2024.- Con casi dos décadas frente a grupo en las aulas de nivel primaria, la maestra Victoria Hurtado Álvarez, hoy celebra que tiene a una gran maestra en su casa, su hija; Regina destacó por su talento en la lectoescritura en el Congreso Estatal de Reseñas Literarias.

Para Victoria, en su trabajo es la maestra, pero en casa hay momentos en que se vuelve la alumna, lo cual la lleva a sentirse orgullosa del trabajo de formación que ha tenido con su hija Regina Mejía, y claro, la gran labor que han desempeñado los maestros de la estudiante de nueve años.

Hoy su hija es una gran maestra de literatura para Victoria, incluso le llega a recomendar títulos para que los comparta en las aulas con sus alumnos, sus preferidos son los que van vinculados a la ciencia. Los libros se han convertido en parte del paisaje diario en su hogar, así como en sus pláticas.

"Mi profesión es perfecta para llevarla de la mano con ser madre al mismo tiempo, mi trabajo me enseña mucho también para educar en casa", comenta la actual docente en la Escuela Primaria Mariano Matamoros, en Morelia.

Victoria no sólo es mamá de Regina, ella tiene otros dos hijos de 23 y 12 años, quienes también se han vuelto sus maestros en distintas facetas de su vida. La dedicada profesora es una de las 30 mil maestras del estado que, se estima, combinan su maternidad con el trabajo en el aula.

Entre las cosas que más valora, platica la maestra, está reencontrarse con sus alumnos años después, "ellos me recuerdan con cariño, me buscan para contarme qué estudian. Hay quienes me han detenido en la calle para abrazarme y platicarme cómo les va. Es ahí en donde definitivamente siento la certeza de que nunca equivoqué mi camino, que seguí mi vocación y combinarla con la maternidad me ha dado la mayor experiencia en la vida".