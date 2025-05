Universidades pactan acuerdo con COPARMEX para potenciar la vinculación entre estudiantes y el sector productivo

Morelia, Michoacán, a 09 de mayo de 2025.- Instituciones de educación superior del estado, entre ellas, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) pactan acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) delegación Michoacán, para potencializar la vinculación entre las y los estudiantes y el sector productivo.

Lo anterior, a través de la firma de un convenio de colaboración signado por la rectora nicolaita, Yarabí Ávila González y el presidente de la COPARMEX en la entidad, David Luviano Gómez, el cual también fue signado por rectoras, rectores y directivos de diversas universidades del estado.

Frente a estudiantes, la rectora Yarabí Ávila, celebró el acuerdo, tras considerar que representa una gran alianza en favor de las y los jóvenes. “Siempre he señalado que los estudiantes, que las estudiantes que no tienen esta posibilidad de vincularse, que no tienen esta posibilidad de tener la experiencia de relacionarse con el sector empresarial, son estudiantes que cuando egresen van a tener más miedo, les va a costar más trabajo tomar decisiones”.

Por lo que precisó que este acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana permite unirse y trabajar en la misma sintonía para que las y los estudiantes tengan más oportunidades, al referir que es sumamente importante que desde que están en las aulas, el alumnado combine el estudio con la práctica.

Agradeció a la COPARMEX, a su presidente, así como a la Comisión de Empresarios Jóvenes del organismo, por el trabajo en equipo que se está concretando con las universidades para lograr proyectos, que dijo, son fundamentales para el estado, “porque al abonar a la juventud, a las nuevas generaciones, lógicamente estamos abonando a un desarrollo integral de nuestro estado y de nuestro país”.

De igual forma, reconoció a las y los estudiantes que participarán a través de este acuerdo, a quienes invitó a incentivar a que más alumnas y alumnos se sumen.

Por su parte, el presidente de la COPARMEX Michoacán, David Luviano Gómez, agradeció a las rectoras y rectores que signaron el acuerdo, tras señalar que en la juventud radica la esperanza y el futuro.

“Los invitamos a que a través de este convenio que firmamos el día de hoy, entre COPARMEX y las universidades en Michoacán podamos ayudar a nuestros jóvenes a vincularse con el sector productivo, teniendo en mente que este sector, no nada más debe generar dinero”.

Al tiempo que, se pronunció porque los estudiantes de las instituciones participantes se encuentren con COPARMEX y con la posibilidad real de sentir que, si deciden vivir la empresa, están optando por una gran vocación que implica una misión a largo plazo, el hacer que su empresa sea altamente humana, altamente productiva, pero que perdure en el tiempo para que siga dando fruto y sombra a otras generaciones.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Empresarios Jóvenes de COPARMEX, Michoacán, Itzián Ibarra Zavala, manifestó su satisfacción de que las y los asistentes a la firma del convenio tengan un objetivo común que es mejorar el entorno a través del emprendimiento.

Invitó a los estudiantes participantes a que, a través de la COPARMEX emprendan sus proyectos, a tener herramientas para hacerlos crecer, así como a trabajar en alguna organización, y a su vez aprender cómo es el proceso de vincularse con empresas.

Cabe señalar que, la firma de convenio de Capítulos Universitarios de la Comisión de Empresarios Jóvenes de la COPARMEX Michoacán y diversas instituciones de educación superior tiene como objeto conjuntar esfuerzos y recursos para el desarrollo de programas en materia de emprendimiento y desarrollo empresarial, vinculación de alumnas y alumnos en actividades institucionales, brindar apoyo en la formación profesional de las y los estudiantes, entre otras.