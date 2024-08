Universidad Michoacana sella una alianza por la Sustentabilidad; firma compromisos con la Carta de la Tierra

Morelia, Michoacán, a 13 de agosto de 2024.- Una alianza por la Sustentabilidad fue signada por la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González y las directoras y directores de las distintas facultades, escuelas e institutos, con lo cual se hace un compromiso con los principios de la Carta de la Tierra.



Flanqueada por integrantes del gabinete y por directivos de dependencias nicolaitas tanto de Morelia como del interior del Estado, la rectora reconoció el trabajo realizado por el doctor Mateo Castillo y por quienes conforman al Cuerpo Académico Consolidado 238 Estudios Multidisciplinarios en Desarrollo, Medio Ambiente y Sustentabilidad, quienes dijo, se dedican a pasar de la conciencia a la acción.



“El estar aquí precisamente es que todos queremos trabajar con ustedes, porque cuál es el espacio en que nosotros deseamos respirar, deseamos caminar y esta Carta de la Tierra engloba todo lo que nos permite el ser humano ser felices”.



Resaltó la disposición de las y los directores para llevar a cabo esta firma, que dijo, habla de su compromiso hacia su comunidad y de la comunidad nicolaita hacia el resto del estado.



La rectora indicó que hoy se refrenda el compromiso con los principios rectores de la Carta de la Tierra, a través de acciones que permitan el respeto y el cuidado hacia la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz.



“Es decir la construcción de un futuro sustentable y de eso estamos seguros de que todas y todos los nicolaitas vamos a arropar este proyecto”.



Destacó además el trabajo del Cuerpo Académico 238 para que la UMSNH haya sido elegida para implementar el programa de profesionalización docente para la Sustentabilidad, así como el respaldo de la comunidad universitaria para continuar trabajando en bien de la Máxima Casa de Estudios.



El representante en México de la Iniciativa Internacional de la Carta de la Tierra, Mateo Alfredo Castillo Ceja, manifestó su satisfacción por el logro de esta alianza con la Sustentabilidad.



“Hoy me dirijo a ustedes con un profundo sentido de orgullo y gratitud, sin duda alguna este momento marca un hito en nuestra Universidad ya que reafirmamos sin duda alguna nuestros compromisos con los principios y valores de la Carta de la Tierra, consolidando así nuestra posición como un referente para la sustentabilidad”.



En nombre de este movimiento global, añadió el profesor investigador, quiero expresar nuestro sincero agradecimiento rectora Yarabí Ávila, cuyo liderazgo ha sido clave para alcanzar este logro. “Gracias a usted somos parte de estas 14 universidades del mundo que están llevando a cabo este programa de profesionalización docente para la Sustentabilidad”.



Destacó que solamente cuatro universidades del país fueron seleccionadas de 60 que entraron a la convocatoria para participar. “Nuestro objetivo es claro, convertir a nuestra institución líder en sustentabilidad no sólo en nuestra región sino en el ámbito global, queremos ser un modelo a seguir, una universidad que inspire a otras a optar por estas prácticas sustentables”.



Castillo Ceja apuntó que para alcanzar este objetivo se trabajará en tres frentes fundamentales, como es la innovación educativa, transversalizando la sustentabilidad en la currícula en los programas académicos; investigación de impacto, promoviendo soluciones innovadoras en sustentabilidad y la gestión sustentable de la Universidad.



“Este es sólo el comienzo, les invitamos a continuar trabajando con el mismo entusiasmo y dedicación porque el éxito de esta alianza no depende sólo de nuestro Cuerpo Académico sino del acompañamiento de ustedes”, enfatizó.



Por su parte, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, señaló que hoy se formaliza un compromiso explícito de incorporar en sus respectivos planes y programas educativos, los principios de la sostenibilidad y la ética global.

“Quisiera detenerme un momento para reflexionar sobre lo que significa esta firma para cada uno de nosotros, como directores y directoras ustedes están al frente de áreas que tienen un impacto directo en la formación de miles de jóvenes, su liderazgo moldea el presente e influye en el futuro de nuestra sociedad”.



Acompañaron en el presidium, el tesorero de la UMSNH, Enrique Eduardo Román; el coordinador de la Investigación Científica, Jesús Campos y la jefa de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Economía, y coordinadora del Cuerpo Académico Consolidado 238, Katia Villafán Vidales.