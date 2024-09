Una buena actitud hace la diferencia en la vida: jubilada

Zapopan, Jalisco, a 9 de septiembre de 2024.- La actitud hace la diferencia en nuestras vidas. Esa es la opinión de la Sra. Sanjuana Roaro Rendón, jubilada de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y Embajadora del Adulto Mayor 2024 de la institución.

Ella participó en el concurso Embajadora de las Personas Adultas Mayores 2024, que organiza el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco.

“Me siento muy orgullosa de haber sido invitada y de vivir esta experiencia inolvidable. Nunca pensé que, a mi edad, disfrutaría de algo así después de haber trabajado toda mi vida”, dijo la jubilada de la UAG.

“Ahora estar disfrutando de mi jubilación y ser parte de este certamen me hace darme cuenta de que creo que la actitud hace la diferencia, es lo más importante. Aunque no tuve mucha preparación, logré llegar hasta aquí porque me atreví”.

Para participar en este certamen, la Sra. Sanjuana se asesoró con académicos y colaboradores de la UAG, quienes la prepararon en temas como oratoria e imagen.

“Pero fue todo muy rápido, de un día para otro. Fue complicado y me equivoqué en varias ocasiones, pero así son las cosas. Expresarse en público es difícil, pero fue una experiencia que valoro mucho”, afirmó.

Su labor en la UAG

Ella trabajó en la constructora de Barra de Navidad, en el Hotel Grand Bay, que pertenece a la UAG.

“Nací en Celaya, Guanajuato, y vine a Guadalajara para trabajar desde muy joven. No tuve la oportunidad de estudiar una carrera, ya que empecé a trabajar muy joven, desde los 16 o 17 años, sin haber terminado la primaria”, añadió.

Apoyemos a nuestros embajadores

La jubilada compartió un mensaje para todas las jubiladas que quieren ser parte de este certamen, tanto de la UAG como del DIF.

“Aunque no tengas toda la preparación, es importante tener la actitud correcta. Es un reto muy gratificante, y aunque yo no estaba del todo preparada, me siento muy orgullosa de haber participado”, refirió.

“Me gustaría animar a todas las jubiladas a participar en estas oportunidades que nos brinda la universidad. En lo personal disfruto mucho las actividades que ofrecen, como ejercicio, baile y pintura. Aprovecho cada momento que se me presenta y estoy disfrutando de esta nueva etapa en mi vida”.

El certamen de la Embajadora del Adulto Mayor UAG, conocido anteriormente como Reina de la Primavera del Adulto Mayor, se realiza desde hace 24 años.

Este surgió a raíz de que el DIF Jalisco invitó a la UAG a participar, junto con otras instancias, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) y la Universidad Abierta no Formal para Adultos Mayores (UNI3), para conseguir a una representante a nivel estatal.