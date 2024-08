UMSNH y Coordinación del Sistema Penitenciario unen esfuerzos para crear áreas de oportunidad y práctica para el estudiantado nicolaita

Morelia, Michoacán, a 17 de agosto de 2024.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán unen esfuerzos para crear áreas de oportunidad y práctica para el estudiantado nicolaita, tras la firma de convenio entre la rectora Yarabí Ávila González y el titular de la dependencia, Ignacio Mendoza Jiménez.

La rectora dio la bienvenida a las y los funcionarios a la UMSNH, que dijo, es la casa de todas y todos los michoacanos, tras señalar que mediante esta alianza estudiantes de diversas facultades podrán realizar su servicio social en la dependencia estatal.

Con este acuerdo, añadió, abrimos la oportunidad a nuestras y nuestros alumnos de seguir creciendo, no solamente en el ámbito personal sino también profesional.

“En la Universidad Michoacana lo que buscamos en todas las carreras es que las y los estudiantes aprendan a tomar decisiones y eso se aprende allá afuera, se aprende en la práctica”.

A través del convenio, precisó Ávila González, nosotros esperamos que marquemos este precedente y que se sigan escribiendo muchas más historias con ustedes y con otras dependencias.

“Estamos no solamente comprometidos también agradecidos con el Gobierno del Estado porque nos ha arropado en todas y cada una de las actividades y el día de hoy es una más, donde nos permite que la Universidad siga creciendo en estas puertas abiertas de colaboración”.

Por su parte, el coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, Ignacio Mendoza Jiménez, manifestó su satisfacción por ser egresado de la institución y de firmar este convenio, que dijo, va a permitir que todos ustedes puedan adentrarse en un mundo que es muy poco conocido.

“Desafortunadamente en relación a las cárceles, las prisiones y el Sistema Penitenciario no nada más en Michoacán, yo diría en el país y en el mundo hay una serie de mitos, de leyendas y eso no ha sido benéfico para la sociedad porque no coadyuva a generar las condiciones de reinserción social de quienes por equis circunstancia se ven inmiscuidos en procesos penales ya sea que lleven una condena o no”.

El funcionario estatal comentó que estudiantes de carreras como Enfermería, Medicina, Derecho, Trabajo Social, Odontología y Seguridad Pública, podrán realizar sus prácticas profesionales en la dependencia.



“Ustedes también van a hacer una gran labor en este Sistema, yo les doy la bienvenida les agradezco mucho rectora, a todos, es un gran convenio, no encontré ningún precedente. Ahora en adelante el Gobierno de Michoacán por medio del Sistema va a tener todavía la posibilidad de seguir trabajando con la Universidad”, sostuvo.

El abogado general de la UMSNH, Raúl Carrera Castillo, señaló que este acuerdo permitirá cumplir con una de las varias finalidades que tiene la UMSNH que es la vinculación y consolidar la colaboración y la excelencia académica a través de las prácticas y el ejercicio directo con la experiencia profesional que el estudiantado va a lograr.



El director de Vinculación y Servicio Social, Carlos León Patiño, precisó que la Universidad Michoacana está comprometida a través de este convenio a compartir sus conocimientos a través del trabajo interdisciplinario de su estudiantado en esta compleja labor de la reinserción social en colaboración con los programas desarrollados y promovidos por la Coordinación del Sistema Penitenciario.



Durante el evento también estuvieron presentes la directora de la Facultad de Salud Pública y Enfermería, Martha Patricia Morfin Gallegos; el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Sergio Carmelo Domínguez Mota y la directora de Reinserción Social del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, Georgina Morales Gutiérrez.