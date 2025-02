UMSNH ejemplo nacional, se convierte en la primera universidad pública “Dorada”; signa convenio con AMANC

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) es un ejemplo nacional siendo la primera universidad pública en convertirse en “Universidad Dorada” como una gran aliada para los niños, niñas y adolescentes con cáncer en el estado, señaló la presidenta de la Agrupación Mexicana de Onco Hematología Pediátrica (AMOHP), Silvia Chávez Gallegos, en el marco de la firma del convenio entre la rectora Yarabí Ávila González y el presidente de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), David Enrique Gutiérrez González.



Frente a las y los nicolaitas que recibieron su nombramiento como Embajadoras y Embajadores de la Esperanza, la rectora reconoció la labor que el equipo de AMANC ha realizado durante muchos años, y destacó la importancia del acuerdo signado. “Es aquí donde ese humanista por siempre, se hace realidad, en aquellas palabras que las convertimos en acciones para beneficio de otros”.



Tras considerar que es necesario que este tipo de acciones se institucionalicen en la UMSNH para que en lo subsecuente se continúe con estos programas que definen a una Universidad como verdaderamente humanista.



Ávila consideró que lamentablemente en general todas las personas tienen relación directa o indirecta con alguien que tiene o que tuvo cáncer, “entonces, nadie está exento y todos podemos necesitar ayuda para una u otra cosa y este es el momento donde nosotros debemos establecer esa decisión de querer apoyar”.



Señaló que, como Embajadoras y Embajadores de la Esperanza, las y los universitarios se llevan una importante tarea de sumar a más personas a esta labor, “que esta difusión para la donación de sangre, para todas las actividades que podemos hacer desde todas las facultades, no solamente sean el día de hoy, sino durante todo el año, es ahí donde realmente vamos a dar resultados”.



En su turno, el presidente de AMANC Michoacán, David Enrique Gutiérrez González, agradeció a la UMSNH y a la rectora por la firma de este convenio, que dijo, es el más importante que ha tenido la institución desde su fundación hace 20 años, de igual forma, reconoció a las y los nicolaitas que han levantado la mano para sumarse como Embajadores y Embajadoras.



“Es el convenio que estábamos esperando para cambiar la realidad de las niñas, de los niños y de los adolescentes que padecen cáncer, es un parteaguas para el estado y ustedes como universitarios asumen el papel más importante”. Indicó que el cáncer infantil sigue siendo a nivel nacional la primera causa de muerte por enfermedad en la niñez, “esto nos hace que todos tomemos acción”.



Sostuvo que mediante este convenio no solamente se trabajará a través de programas institucionalizados, sino que abrirá la puerta para que las y los universitarios pongan en el centro el tema de cáncer infantil.



“Les aseguro que estamos mucho más cerca de poder dar una solución concreta, humana y que realmente impactante para la ayuda de estos pequeños, hoy me siento muy afortunado de estar en donde se va a generar el cambio para este problema, tenemos una fórmula perfecta, están los universitarios, están los especialistas, está la sociedad civil organizada, juntos de la mano, pero viendo cómo damos resultados y soluciones para estos pequeños”, enfatizó.



Por su parte, la presidenta de la AMOHP, Silvia Chávez Gallegos, indicó que en el 2003 Michoacán se convirtió en el primer estado del país en tener gratuidad para las niñas, niños y adolescentes con cáncer, y gracias a ello, la supervivencia en las y los infantes es más mayor.



Destacó que, convertirse en una “Universidad Dorada”, consiste en hacer conciencia de que el cáncer infantil es curable siempre y cuando se diagnostique de manera oportuna, además con ello también se contará con aliadas y aliados donadores de sangre, por lo que agradeció a la UMSNH.



Tras referir que lo anterior permitirá atacar los problemas hematológicos de las y los pacientes, que consisten en aplicar sangre, plaquetas y plasma, “y todo ello se va a obtener de las donaciones que ustedes nos van a hacer para nuestros niños y lo más importante esto va a contribuir directamente en la supervivencia de los niños”.



Reconoció a la rectora por su disposición para concretar este proyecto, así como a las alumnas y alumnos que se suman, quienes dijo, son comprometidos y humanistas.



En representación de las y los Embajadores, la consejera universitaria, Aleida Bustos, afirmó que este acuerdo es un compromiso social “que como comunidad universitaria asumimos con el corazón, nos recuerda que la lucha por un mundo más justo y humano no empieza cuando egresamos, sino desde ahora, desde nuestras aulas, desde cada acción que emprendemos para hacer la diferencia”.



Durante el evento, también se contó con la presencia de la directora de AMANC, Juana Elizabeth Contreras; del secretario Académico de la UMSNH, Antonio Ramos y del director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Víctor Hugo Mercado.