UMSNH de las primeras universidades en el país en trabajar en temas inherentes a la Ética en Investigación y en Bioseguridad: SSM

Morelia, Michoacán, a 29 de agosto de 2024.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) es la novena institución de educación superior a nivel nacional que trabaja en temas inherentes a la Ética en Investigación y en Bioseguridad, indicó el secretario de Salud en el estado, Lázaro Cortés Rangel.

En este marco, la rectora, Yarabí Ávila González, tomó protesta a las y los integrantes de los Comités de Ética en Investigación, en Bioseguridad y en Investigación que fueron instalados en la institución, ahí destacó la colaboración entre la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) y la UMSNH y resaltó la presencia de funcionarias y funcionarios de diversas dependencias estales, así como de las y los integrantes de la comunidad nicolaita que conformarán dichas instancias.



Hoy, dijo, la Universidad Michoacana asume un gran compromiso al instalar los primeros Comités de Ética que tienen como fin primario establecer los mecanismos, las normas y los procedimientos para fortalecer la investigación basada en los valores y principios éticos, cuya acción ha sido bien vista por la Academia que exige entre otras cosas conciliar los intereses y soluciones tanto para las y los investigadores como para la sociedad y su impacto.



Subrayó la importancia de trabajar en esta materia, al referir que es una exigencia de hace muchos años, “pero que ahora tenemos la certeza de que lo estamos haciendo y que no es solamente para cumplir con un documento básico, sino que buscamos hacerlo valer”.



La rectora reconoció la labor que desde la Secretaría Académica y de la Coordinación General de Estudios de Posgrado de la UMSNH han realizado para que hoy se vea materializada esta acción en coordinación con la SSM.



Al tiempo que felicitó a quienes tendrán este compromiso de generar esta nueva historia en la Casa de Hidalgo, “nuestra aspiración nunca será dejada de lado por querer ver una Universidad diferente, Una universidad no para hoy sino para el futuro, queremos generar la transformación de nuestra Universidad a través de nuestro comportamiento”, enfatizó.



Por su parte, el secretario de Salud y presidente de la Comisión de Bioética del Estado de Michoacán, Lázaro Cortés Rangel, destacó que a dos meses de la firma de convenio con la UMSNH, hoy se tiene ya un avance muy significativo y sólido con la conformación de estos importantes Comités de Ética en Investigación y en Bioseguridad, lo que habla del gran compromiso que asume la Rectoría de la casa de estudios a cargo de la doctora Yarabí Ávila González.



Mencionó que en el país únicamente ocho universidades trabajan en estos temas inherentes a la ética en investigación y en bioseguridad, a las cuales se suma la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.



Consideró que nunca se deben perder de vista los principios de la Bioética como son la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. “Nos sentimos profundamente orgullosos, satisfechos con este gran entusiasmo, pero también con esta gran alegría porque hoy ha decidido la rectora con su equipo de trabajo dar este paso tan importante en la Universidad”.



En su turno, la coordinadora general de Estudios de Posgrado UMSNH, Laura Leticia Padilla, señaló que con la instalación de los Comités se sentarán las bases para un futuro de excelencia, innovación y responsabilidad en la búsqueda del conocimiento.



Señaló que la sinergia entre la UMSNH y la SSM es un testimonio del impacto positivo que se puede lograr cuando se trabaja en unidad por el bien común, “hoy damos un paso decisivo hacia la consolidación de nuestra universidad como un referente en la ética y la integridad en investigación”.



Cabe señalar que, los Comités quedaron integrados de la siguiente manera: Comité de Ética en la Investigación de la UMSNH, como presidenta, la doctora Rosa María de la Torre y como vocales, las doctoras Verónica Magaña y Ana Cristina Ramírez, así como el maestro Pedro Caballero y el doctor José Apolinar Cortés.



El Comité de Bioseguridad, está presidido por la doctora María Remedios Cisneros, como secretario el doctor Engelbert Huape y como vocales, las doctoras María Aída Zamudio y Esperanza Meléndez y el doctor Asdrubal Aguilera, en tanto el Comité de Investigación, fungirá como presidente el doctor Marco Valenzo, como secretaria, la doctora Guadalupe Marín y como vocales las doctoras Ivonne Herrerías y Celia Nieto, y los doctores Boris Chako y Miguel Urrego.