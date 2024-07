UMSNH dará acompañamiento a estudiantes que realicen su servicio social: Rectora

Morelia, Michoacán, a 12 de julio de 2024.- La Universidad Michoacana seguirá de la mano con ustedes y les dará acompañamiento, sostuvo la rectora Yarabí Ávila González, al asistir al proceso de asignación de campos clínicos a estudiantes de las licenciaturas en Nutrición Humana, Psicología, Químico Farmacobiología y de diversos programas de Escuelas Incorporadas.



En este marco, saludó la presencia de las y los jóvenes, tras señalar que hoy es un día inolvidable porque representa varios logros, el primero, el haber ingresado a las distintas facultades y aprobar cada una de sus asignaturas, lo que dijo, requiere de tiempo, esfuerzo y recursos financieros.



Señaló que hoy los estudiantes pasan a otra etapa como es el elegir los espacios para realizar su servicio social sirviendo a la comunidad, en donde deberán desempeñarse con compromiso y con gran responsabilidad, por lo que las y los invitó a siempre tener un buen trato con sus pacientes, a ser sensibles, respetuosos, a defender su trabajo y a respetar su cuerpo.



La rectora subrayó que la Universidad Michoacana no quiere que sus estudiantes al interior de la institución o quienes realizan su servicio social pasen por alguna situación de violencia de género.



En este marco, compartió que el año pasado se modificó el organigrama de la UMSNH para crear la Coordinación de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz y una Unidad de Atención de la Violencia de Género que entre sus funciones tiene el de trabajar en la prevención de la violencia y dar acompañamiento a las denuncias que se pudieran presentar, que dijo, no queremos tener porque no queremos que sucedan, pero en el caso de que eso pase estar acompañándolos.



Ávila González refrendó que el proceso de asignación de campos clínicos está blindado y agradeció a la Secretaría de Salud por el trabajo colaborativo con la UMSNH.



Por su parte, el secretario Académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Antonio Ramos Paz, indicó que las y los jóvenes realizan de manera libre, responsable, por méritos académicos y con una gran cantidad de controles de seguridad la selección de los campos clínicos.

Adelantó que la Universidad Michoacana realizará visitas a los espacios en donde las y los estudiantes realicen su servicio social para verificar que estén en las mejores condiciones.



En su intervención, la directora de la Facultad de Químico Farmacobiología, Rosa María García, comentó que desde la Rectoría se han preocupado porque los campos clínicos sean asignados por los criterios académicos que las y los alumnos han logrado, tras señalar que en esta etapa darán servicio a la sociedad y es importante que se conduzcan con principios y valores éticos.



Al hacer uso de la palabra, la coordinadora de Pregrado y Servicio Social de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), María del Carmen Patiño, comentó ante las y los estudiantes que comenzarán una etapa de mucho aprendizaje y coincidió en el llamado para que sean empáticos con sus pacientes.



En ese mismo sentido, en representación de del alumnado, Marian Griselda Moreno, agradeció a la UMSNH la formación que les ha brindado, tanto en conocimientos académicos como en el espíritu humanístico, que dijo, guiará su carrera profesional, tras declarar que están listos y listas para enfrentar los desafíos del servicio social con responsabilidad y compromiso.