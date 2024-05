UMSNH cierra puerta a cualquier acto de corrupción en el proceso de nuevo ingreso

Morelia, Michoacán, a 30 de mayo de 2024.- A fin de dar certeza de un proceso de nuevo ingreso limpio y transparente, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, llevó a cabo el cierre formal del proceso de ingreso correspondiente al ciclo escolar 2023-2024, que culmina con la trituración y posterior reciclaje de los exámenes aplicados el año pasado.



En presencia del Notario Público No. 154, José Jesús Calderón Morales, la rectora señaló que con esta acción se genera confianza en la comunidad y se cierra la puerta a los comentarios que hacen referencia a que los exámenes pudieran haber sido vendidos o sacados de alguna manera de la institución.



Señaló que con ello también se evita que se puedan generar actos de corrupción que afecten a las y los aspirantes. “Ustedes están presenciando que estos exámenes han sido resguardados y que no hay ninguna posibilidad para que sean revendidos, así es que no caigan en esas acciones de personas que intentan destruir lo que se trabaja en la Universidad Michoacana”.



Ávila González sostuvo que la actividad que hoy se realiza es muy importante porque significa transparencia y confianza en las personas que aplicarán el examen de nuevo ingreso este año, y reciclar también representa cuidar el medio ambiente y ahorro para la UMSNH.



Por su parte, el secretario académico Antonio Ramos Paz, comentó que con esta actividad se cierra el proceso de ingreso del ciclo escolar 2023-2024, “el material de aplicación del examen EXAUM I y EXAUM II utilizado se llevará a reciclar con la intención de que con este material la Universidad Michoacana disponga de hojas para el trabajo cotidiano, disponga de contenedores para almacenar papel y algunos otros tipos de recipiente que se construyen a partir del material reciclado”.



Explicó que es aproximadamente una tonelada de material que incluye los cuadernillos de los exámenes EXAUM I en la versión A y B que se aplicaron el año pasado y cuadernillos del examen EXAUM II de las áreas de ingenierías, humanidades, económico administrativas y biológico agropecuarias.



El funcionario agregó que también se reciclarán algunas hojas de respuesta no utilizadas, así como las que por alguna circunstancia se dañaron durante la aplicación y que fueron sustituidas.



Precisó que son alrededor de 18 mil cuadernillos los que se reciclarán a través de la empresa Ecoenlace Morelia, al tiempo que señaló que con ello la Universidad Michoacana también demuestra su compromiso con el medio ambiente.



En relación a las hojas de respuestas que se utilizaron el año pasado y que fueron calificadas, mencionó que por protocolo estas tienen que quedar bajo resguardo por un periodo de cinco años para poder ser destruidas o recicladas en su caso.



Finalmente mencionó que el examen de ingreso que se aplicará en el presente año, es completamente diferente al del 2023, por lo que no existe ninguna posibilidad de que algún aspirante pudiera tenerlo.



Como testigos del cierre del proceso estuvieron presentes el secretario general de la UMSNH, Javier Cervantes Rodríguez; el secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Miguel Ángel Villa Álvarez; Jaime Espino Valencia, coordinador general de Estudios de Licenciatura y Eréndira Zacarías Zepeda, coordinadora general de Estudios de Bachillerato.