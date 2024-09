UAQ abrió convocatoria para el Consejo Ciudadano Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía

Querétaro, Querétaro, a 3 de septiembre de 2024.- El Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía (SURTC) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) abrió convocatoria para el Consejo Ciudadano 2024.

El objetivo de este consejo es cuidar los criterios que la radio y la televisión universitarias deben seguir para garantizar su independencia editorial y supervisar el cumplimiento de las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

Este Consejo fue diseñado para ser un órgano plural de representación social formado por 11 personas: 5 permanecen en el cargo tres años; otras 3 estarán dos años; y 3 más sólo fungirán por un año.

Entre los requisitos para formar parte del Consejo están: ser ciudadana o ciudadano mexicano con residencia en Querétaro, experiencia de al menos dos años en temas de medios de comunicación, no desempeñar ni haber desempeñado cargos de dirección nacional o estatal en ningún partido político, no ser ministro de algún culto religioso y no ser servidor público federal, estatal o municipal.

No desempeñar o haber desempeñado cargo de secretario de estado, fiscal o procurador General de la República, gobernador, diputado o senador en el año anterior a su nombramiento, no haber sido condenada o condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión y no trabajar o haber trabajado en la UAQ durante un periodo previo de dos años ni colaborar como productor o conductor en los medios del SURTC al momento de la elección y durante el encargo, entre otros.

La recepción de documentos se realizará en las oficinas de la Dirección de Comunicación y Medios UAQ de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes y concluirá el 17 de septiembre del presente año. Las y los seleccionados tomarán protesta el 27 de septiembre; en esa sesión se entregarán los nombramientos, suscritos por la rectora Silvia Amaya Llano, en su calidad de presidenta del Comité de Selección.