Suman esfuerzos SEDIF y CMIC en beneficio de la educación

Querétaro, Querétaro, a 25 de enero de 2025.- Con el objetivo de mejorar las instalaciones educativas donde se atienden a las niñas y niños en situación de vulnerabilidad, el gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, encabezó la entrega de la rehabilitación del Centro de Atención Infantil No. 1 (CAI), obra que ejecutó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Querétaro (CMIC).



Durante este evento el director General del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez Niembro, mencionó que esta obra era muy necesaria debido a que las aulas remodeladas tenían casi diez años inhabilitadas, y gracias a esta intervención albergarán hasta cinco grupos educativos, uno de lactancia, dos de maternal y dos de preescolar, por ello, agradeció el apoyo de la CMIC por ser unos aliados en este tipo de acciones de beneficio social.



“En los centros de Atención Infantil, que tenemos dos en Querétaro, estamos beneficiando a 390 niñas y niños con cuatro servicios básicos que se proporcionan aquí en el CAI”, dijo.



A su vez, el presidente del XVIII Comité Directivo de la CMIC, Óscar Hale Palacios, ofreció la explicación técnica de la obra y aseguró que este organismo invirtió cerca de un millón y medio de pesos en la rehabilitación de cinco aulas que conforman el edificio número tres del CAI, que consistió en el cambio de pisos firmes, instalación de losetas, aplicación de pintura, impermeabilización de techos y reinstalación de sanitarios.



“Hoy en día tenemos que ser conscientes que esta responsabilidad civil no es para gente que es tu familiar, es para personas que uno no conoce pero también son queretanos y ciudadanos”, aseguró.



En el evento estuvieron presentes el director de Rehabilitación y Asistencia Social del SEDIF, Francisco Reséndiz López; el director Administrativo del SEDIF, Francisco Cubillas García; la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF de Querétaro, Adriana Olvera de Macías; la presidenta del Comité de Damas CMIC Querétaro, Ángela Guevara de Hale, y la coordinadora de los Centros de Atención Infantil 1 y 2, Laura Paniagua García, entre otros.