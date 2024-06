Sigue estas recomendaciones de la SEE para mantener a niñas y niños hidratados

Morelia, Michoacán, a 1 de abril de 2024.- Durante esta temporada de calor, es fundamental garantizar que los estudiantes reciban la alimentación adecuada, por lo que la Secretaría de Educación del Estado (SEE) invita a madres y padres de familia a proporcionar comida fresca y adecuada.



Mantenerlos bien hidratados y alimentados es fundamental durante los meses más calurosos del año, por ello se recomienda ofrecer alimentos frescos, ligeros y ricos en agua como frutas y verduras que ofrezcan una buena hidratación, aporten vitaminas y minerales.



Tales como el pepino que tiene un 97 por ciento de agua y es fresco, la lechuga cuenta con un 95 por ciento de agua y se puede consumir en ricas ensaladas, el jitomate tiene un 93 por ciento de agua y también se puede utilizar en ensaladas, la sandía con un 92 por ciento de agua es deliciosa como postre al igual que el melón, por mencionar algunos.



Con esta invitación la SEE busca que los niños y niñas tomen sus clases de manera segura y saludable, brindándoles alimentos que no sólo los nutran, sino que también los mantengan hidratados y llenos de energía.