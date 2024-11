Se unen en torno a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres; UMSNH realiza Foro Internacional Universitario

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2024.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y diversas instituciones se unen en torno a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, teniendo como marco el inicio del Foro Internacional Universitario de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz: Hacia la construcción de la Agenda 25/27, al que asistió la rectora Yarabí Ávila González.



Con la presencia de funcionarias y funcionarios nicolaitas, así como estatales, rectores y alumnado, la secretaria del Bienestar del Gobierno del Estado, Andrea Janet Serna Hernández inauguró el evento que se realizará este 25 y 26 de noviembre en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.



La secretaria Andrea Serna afirmó que la universidad siempre ha sido el lugar donde nacen ideas que rompen esquemas y transforman realidades, donde se gestan muchas de las luchas que hoy vemos reflejadas en cambios importantes de la sociedad.



En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, añadió, debemos recordar que la igualdad de género y la cultura de paz están profundamente ligadas con la prevención y la erradicación de todo tipo de violencias, es por ello que este espacio se convierte en un lugar para reflexionar sobre cómo podemos seguir avanzando en esta lucha desde la academia, desde nuestras comunidades, desde nuestras dependencias y desde nuestras propias acciones cotidianas.



La funcionaria estatal invitó a las y los asistentes a aprovechar al máximo el foro, que dijo, brinda la oportunidad de construir juntos un camino hacia un futuro un poco más justo, “los invitó a cuestionar, a opinar y a proponer cómo podemos seguir construyendo una universidad y una sociedad libre de todas las violencias, que este foro sea un punto de partida para reflexionar profundamente y actuar decididamente desde cada uno de nuestros espacios”.



Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez, consideró que todavía hay grandes pendientes en las violencias institucionales, tras señalar que es necesario que las instituciones se transformen y evolucionen, “este foro precisamente abona a ese camino, no va a ser fácil, no va a ser agradable, va a ser doloroso porque nos vamos a tener que escuchar y qué bueno que están aquí las, los y les alumnes porque nos incumbe a todos, no sólo a las autoridades sino a toda la comunidad universitaria, requerimos escucharnos”.



Felicitó a la UMSNH y a las universidades que trabajan en torno al tema de la paz y que empiezan este camino, que dijo, no terminará en este rectorado porque tenemos grandes fallos sistémicos y estructurales que no habíamos volteado a ver y que los teníamos en los ojos.



Por su parte, la coordinadora general de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz de la UMSNH, Marta Rocío Hernández Martínez, señaló que hablar de cultura de paz es hablar de prevención de la violencia contra cualquier persona, “hoy se hizo una alerta a todas y todos los integrantes de nuestra comunidad universitaria, y una alerta a la comunidad en general, el día de hoy estamos conmemorando un día muy importante que no puede dejarse pasar, estamos recordando cómo prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas”.



Hoy, veo hombres y mujeres comprometidas, diferentes instituciones, diferentes universidades en pro de un mismo trabajo, añadió, pero esto no podría ser posible sin toda nuestra comunidad universitaria, en este foro vamos a tener la oportunidad de escuchar el sentir vivo de nuestra comunidad.

En representación del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución y Controversia de la Fiscalía General del Estado, Elfega Rojas Calderón, enfatizó en la importancia de hacer visibles todas las situaciones de violencia a través de la presentación de la denuncia, y de trabajar en materia de prevención.



En el evento también se contó con la presencia de la magistrada Marisela Arrieta Mora, en representación del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Jorge Reséndiz García; los rectores de las Universidades Latina de América y de Morelia, Jesús Vivanco y Pedro Chávez Villa, así como Carla Isamara Hernández López, secretaria ejecutiva del Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y la Reconciliación.