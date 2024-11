Requerimos una Universidad más fuerte y más innovadora: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2024.- No hay duda de que la Universidad Michoacana es una institución reconocida a nivel nacional e internacional, pero necesitamos seguir trabajando porque el día de mañana se requiere una Universidad muchísimo más fuerte, más innovadora, igual que sus profesionistas, indicó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, al asistir al acto con motivo del 46 aniversario de la dependencia nicolaita.



En este marco, felicitó a la comunidad docente, administrativa y estudiantil, tras señalar que la calidad, la fuerza, el trabajo en equipo y el respaldo mutuo es lo que caracteriza a esta facultad. “Cuando en una dependencia no existen todos estos elementos es muy difícil que podamos tener estudiantes como ustedes que puedan egresar con esa fortaleza, con esa seguridad a tocar cualquier puerta y cualquiera se les va a abrir”.



Ahí, apuntó que las y los alumnos de la carrera de Arquitectura deben estar muy orgullosos de estar matriculados en la UMSNH, tras compartir que este año hubo 961 aspirantes, de los cuales 761 fueron aceptados, lo que significa que 200 personas no pudieron tener un lugar en la institución.



“En momentos como estos es donde todas y todos debemos reflexionar y aprovechar el espacio que tenemos para transformar nuestra vida personal y nuestra vida profesional, agradecerle a la Universidad Michoacana que nos permita lograr todo esto”.



Al tiempo que, convocó a las y los jóvenes a que se sumen a todas las actividades deportivas, culturales y académicas, e indicó que se continuará mejorando la infraestructura de la institución y fortaleciendo a la planta docente.



Durante el evento la rectora hizo entrega de un reconocimiento al alumno de la Facultad de Arquitectura, Alfonso Pineda Espinoza, atleta destacado, quien obtuvo medalla de Bronce y medalla de Plata en distintas categorías en los III Juegos Panamericanos Universitarios, tras destacar que fue el estudiante quien encabezó el contingente nicolaita durante el desfile del 20 de noviembre. “Porque es un reconocimiento que le hace la comunidad universitaria a sus logros, a su disciplina, a su compromiso y sobre todo que él haya decidido encaminar su vida a construir un mejor futuro”.



Por su parte, el director de la Facultad de Arquitectura, Axel Becerra Santacruz, precisó que en este aniversario es importante ratificar el compromiso en la premisa “primero la academia”, al respecto compartió cinco puntos clave, como son: la búsqueda de la certeza laboral para la consolidación del personal docente; la consolidación del plan de estudios y el modelo educativo transversal, en este sentido adelantó que el siguiente año se estará presentando la actualización del plan de estudios, así como la ampliación posiblemente del nombre de la Facultad de Arquitectura a Facultad de Arquitectura y Diseño.



El tercer punto que mencionó fue la formación docente y una posible certificación pedagógica; el cuarto, la investigación y posgrado, y finalmente el tema de infraestructura. “Sigamos adelante, no olvidemos nuestra misión como facultad y específicamente de universidad pública, la cual tiene la misión de formar el capital humano y el conocimiento que permitan a nuestros egresados, a nuestros profesores tomar decisiones en función del bien común”.



Durante el evento también estuvieron presentes el consejero profesor, Fernando Alejandre Ávalos, la consejera alumna, Cinthia Rivera Serrato, así como directores de diversas facultades nicolaitas.