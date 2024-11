Reformas no contienen cambios al régimen de pensiones y jubilaciones, expone rectora a diputados de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre de 2024.- Las iniciativas de reforma a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no contienen cambios al régimen de pensiones y jubilaciones, quedó de manifiesto durante la reunión de trabajo que sostuvo la rectora Yarabí Ávila González y diputadas y diputados locales, quienes coincidieron en que estos cambios son de gran calado.

Durante el encuentro que la rectora y funcionarios de la institución sostuvieron con integrantes de la 76 Legislatura, la autoridad nicolaita abordó cada uno de los puntos que abarca la propuesta de reforma presentada por el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, como es la autonomía constitucional, la democratización de la elección de la rectora o rector, el presupuesto pleno y el sistema de pensiones y jubilaciones.



En la reunión estuvieron presentes las diputadas Emma Rivera Camacho, Fabiola Alanís Sámano, Eréndira Isauro Hernández, Belinda Hurtado Marín y Brissa Arroyo Martínez, así como los diputados, J. Reyes Galindo Pedraza, Octavio Ocampo Córdova, David Martínez Gowman, Alejandro Iván Arévalo Vera y Abraham Espinoza Villa, quienes manifestaron el interés de tener este diálogo con la rectora en torno a la iniciativa de reforma y el impacto que tendría en la Universidad Michoacana, de igual forma, consideraron importante conocer los planteamientos de los distintos sectores que conforman la casa de estudios.



Durante su participación, la diputada Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, indicó que la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo es histórica y de gran calado, tras referir que en términos muy generales es una propuesta adecuada a las necesidades de la Universidad, al tiempo que precisó que es fundamental escuchar todas las voces de la comunidad universitaria.



En tanto la legisladora, Emma Rivera Camacho, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó la importancia de este acercamiento, sobre todo dijo, de una reforma tan importante que impacta a la UMSNH. Indicó que la exposición y los datos compartidos por la rectora y su equipo de trabajo fue orientador. “Es fundamental que los tengamos como antecedente para tomar las mejores posiciones en este proceso de reforma tan trascendental”.



Por su parte, el diputado J. Reyes Galindo saludó la presencia de la rectora Yarabí Ávila y de los funcionarios nicolaitas, y apuntó que es fundamental este tipo de encuentros en el camino a una gran reforma constitucional a la Universidad Michoacana, “yo lo he dicho, que dado el calado que tiene, que asume, de la misma magnitud tiene que ser el debate, la discusión, la apertura, las ideas a las expresiones de todos los que conforman la comunidad universitaria”.



Agregó que como integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo tiene el interés de que transite por buena ruta este planteamiento que ha hecho el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al tiempo que consideró que debe ser un proceso sumamente público, popular que involucre a todos los que forman parte de la UMSNH.



El legislador Octavio Ocampo, indicó que es un gusto esta reunión con representantes de Rectoría, tras señalar que “en su mayoría hemos visto con muy buenos ojos esta iniciativa”. Apuntó que la Universidad Michoacana significa mucho porque ha dado la oportunidad de que miles y miles de jóvenes tengan una profesión y mejorar su vida.



El diputado abordó los diversos temas que engloba la iniciativa de reforma, considerando que en general son positivos, respecto al sistema de jubilaciones y pensiones indicó que ha sido la mayor preocupación de los trabajadores, en este sentido comentó que es necesario tener un poco más de parlamento abierto, “de escuchar los puntos de vista, del por qué sí y por qué no, aunque lo cierto es que hoy con la reforma constitucional no afecta”.



La rectora Yarabí Ávila estuvo acompañada por los secretarios General y Auxiliar, Javier Cervantes Rodríguez y Jorge Manzo Méndez, así como por el tesorero, Enrique Eduardo Román, quien compartió con las y los legisladores la situación financiera que ha tenido la institución en los últimos años, de igual forma se enfatizó que el sistema de pensiones y jubilaciones no afectaría los derechos adquiridos de las y los trabajadores.



Por su parte, la rectora agradeció la oportunidad de poder tener este diálogo con las diputadas y diputados, tras refrendar que las decisiones que se toman dentro de la Universidad Michoacana “jamás van encaminadas para afectar a la comunidad estudiantil, a los administrativos o a los docentes”.