Reconocen la aportación de la Facultad de Economía de la UMSNH en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2024.- Nuestras egresadas y nuestros egresados son quienes nos representan allá afuera, cuando toman decisiones desde el ámbito público, desde el ámbito privado y desde el ámbito social, aseguró Erika Jenny González Mejía, directora de la Facultad de Economía “Vasco de Quiroga” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), durante la ceremonia por el 48 aniversario de la dependencia académica, en donde estuvo acompañada por la rectora Yarabí Ávila González.



Al evento también asistieron el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, la subsecretaria de Administración de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Patricia Flores Anguiano, la directora del Sistema Sí Financia, Areli Gallegos Ibarra y la presidenta municipal de Ario de Rosales, Yohana Espinoza Bermúdez, quienes recibieron un reconocimiento por parte de la facultad por su trayectoria, ya que egresaron de sus aulas.



Durante su intervención, la directora Jenny González, señaló que en la facultad están comprometidos con el verdadero cambio social y a un año de estar al frente se pudo incrementar la matrícula de la Licenciatura en Economía, se iniciaron los trabajos para llevar a cabo la reforma del plan de estudios y están trabajando en la reacreditación de la carrera, “estamos seguros que este año vamos a concretar nuestra reacreditación por el Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica”.



Recordó los inicios de la dependencia en el año de 1976 ante la demanda de formar economistas serios, comprometidos con la dinámica económica y social del país y el estado, lo cual dijo, ha permitido posicionar a la Facultad de Economía como una institución educativa a la vanguardia y a la altura del contexto reciente.



Añadió que dentro de los objetivos y metas que persigue la dependencia actualmente se encuentran formar economistas con un alto bagaje teórico técnico, pero también crítico y sobre todo con propuestas para hacer frente a una realidad que cada día se hace más compleja y más demandante, “algo que caracteriza la facultad es su sentido social, su sentido humanista, comprometido siempre con aquellas causas más justas por las cuales luchamos desde el activismo y desde la academia”.



Por su parte, la subsecretaria de Administración de la SEE, Patricia Flores Anguiano, resaltó la labor de las y los economistas “nos forman para tomar decisiones, para analizar e interpretar realidades, para construir políticas públicas desde temas sociales, económicos, públicos y privados, muchos de estos hombres y mujeres han dejado huella en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, como presidentes municipales, síndicos, regidores, funcionarios estatales y federales, y de verdad eso nos llena de orgullo y satisfacción”.



Reconoció el trabajo de la rectora Yarabí Ávila González al frente de la Universidad Michoacana quien, dijo, ha sido una impulsora de retomar y fortalecer cada una de las escuelas, facultades e institutos de esta honrosa casa de estudios, “me da gusto ver que la historia no solamente sea escrita por mujeres, sino que además pongamos al centro el tema del bienestar y del humanismo y que sean los economistas los primeros en dejar huella en este tema”.



En representación de la comunidad estudiantil, la alumna Karen Vázquez López señaló que en estos 48 años la Facultad de Economía ha crecido y evolucionado, convirtiéndose en un referente de excelencia en educación superior, un lugar donde generaciones de estudiantes han encontrado no sólo conocimiento sino también inspiración, apoyo y oportunidades para crecer.



Durante el evento, se entregaron reconocimientos a las y los estudiantes con mejor promedio de la dependencia nicolaita.