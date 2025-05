Promueve Sedebi conciencia ambiental infantil en el Festival Michoacán de Origen 

Morelia, Michoacán, 3 de mayo de 2025.- La Secretaría del Bienestar (Sedebi), encabezada por Andrea Serna Hernández, participa en el Festival Michoacán de Origen 2025 con un estand dedicado a la atención de las infancias, en colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde se promueve el cuidado del agua y del medio ambiente acuático a través de actividades recreativas.

Ubicado en la planta baja del edificio Expocentro en Morelia, dentro del espacio que ha habilitado el DIF estatal, el estand ofrece juegos como memorama del cuidado del agua y serpientes y escaleras con mensajes ecológicos, además de dinámicas para colorear dibujos de animales acuáticos. En cada actividad, niñas y niños reciben mensajes claros y accesibles sobre cómo cuidar el entorno acuático: no tirar basura en ríos, no contaminar playas y no desperdiciar agua en casa.

Serna Hernández invitó a madres y padres de familia a acercarse con sus hijas e hijos a este espacio diseñado para aprender jugando. “Desde la niñez podemos sembrar la semilla del cuidado ambiental. Este tipo de actividades refuerzan valores como la empatía, el respeto a la naturaleza y la corresponsabilidad”, expresó.

El Festival Michoacán de Origen se celebra del 1 al 18 de mayo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), con entrada libre. Estará abierto de lunes a viernes de 13:00 a 22:00 horas, y sábados y domingos de 11:00 a 22:00 horas, con accesibilidad para personas con discapacidad y espacios pet friendly.