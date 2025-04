Programa “Vida Saludable” un reto logístico: Martha Elena Soto 

Querétaro, Querétaro, 2 de abril del 2025.- La secretaria de Educación en el estado de Querétaro, Martha Elena Soto Obregón reconoció que la implementación del programa “Vida Saludable” del gobierno federal que entró en vigor el pasado 31 de marzo, es un reto logístico y económico, aunque espera que este funcione correctamente, por lo que mantendrán vigilancia para su implementación.

“Los papás, los chavos, incluso los niños están contentos, pero si va hacer un reto logístico y por supuesto también económico, pero bueno, están capacitados los maestros y vamos a ir viendo cómo se va ir implementando a través de vigilancia que tendremos”, dijo.

Mencionó que se ha trabajado con los papás, para evitar que los menores, adolescente y jóvenes estudiantes eviten comprar alimentos chatarra al exterior de las escuelas, ya que de esa forma el programa federal solo establece que este lleve dentro de los centros educativos.

“Yo creo que es parte del compromiso que nosotros tenemos y que hemos ampliado, afectivamente la estrategia federal toma el caso dentro de las escuelas, pero si los niños no traen dinero, o más bien, si los papás no damos dinero con eso se arregla aún cuando estén afuera, aunque es un espacio mayor; yo creo que la comunicación es con los papás, por eso digamos que la estrategia en el caso de Querétaro es involucrar siempre a los papás por qué sin ellos la mitad de las cosas no se pueden hacer”.

Reconoció que después del periodo vacacional de Semana Santa, se buscará integrar una propuesta de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), para contar con proveedores de alimentos sanos al interior de los planteles educativos.

“La propia USEBEQ está anunciando que regresando de vacaciones de Semana Santa podrán tener una propuesta por qué hay que juntar a los productores y sentarnos con ellos, pero si esa iniciativa será hasta que regresando de vacaciones”.

Recalcó que el programa “Vida Saludable” aplica tanto para escuelas públicas como privadas, aunque habrá estatutos, como el de proveedores de alimentos saludables que podrían ser únicamente para el sector público y las escuelas privadas que se quieran sumar a la iniciativa.