Profesores canadienses aprenden español en la UAG

Zapopan, Jalisco, a 23 de septiembre de 2024.- Profesores del Canadian School, provenientes de Canadá, ahora pueden comunicarse mejor en México, ya que aprendieron a hablar español gracias a los cursos in-office que ofrece el Centro Internacional de Idiomas de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

La Mtra. Saida Yarim Álvarez Gutiérrez, jefe del Centro Internacional de Idiomas, explicó que el Canadian School tuvo la necesidad de que sus profesores, que son extranjeros, pudieran comunicarse en contextos de su vida diaria en México, por lo que recibieron una capacitación de español básico.

El curso fue impartido después de sus horas de trabajo, que duró 80 horas, en lo que se dice “in-office”, que es el profesor asiste al lugar para impartir la clase. Este modelo es muy funcional para empresas.

Testimonios

Emily Sarah, maestra de preparatoria de las asignaturas de ciencias y química, destacó que “la experiencia en México me ha gustado mucho, me gusta su tradición, comida, fiesta, me encanta todo. Este curso que tomé me ayudó mucho, no sabía nada de español, pero con este curso hemos trabajado en varios temas y ahora puedo tener una conversación básica como verbos en pasado, futuro, verbos, palabras diferentes y que son comunes”.

Cahris Hope, maestra de matemáticas, por su parte dijo que “he tenido mucha diversión, me gusta el clima; la gente es muy agradable y amigable, también me gusta la comida, tengo un año viviendo aquí. El curso de español es genial, aprendimos sobre puntuación y sustantivos. Tenemos mucha conversación”.

Gregory Malchuk, maestro de psicología y arte de inglés, señaló que “vivir en México ha sido agradable; el clima, el ambiente de la gente en lugares públicos, es increíble, tienen una vibra diferente, con eventos diferentes como el Día de los Muertos, partidos de beisbol, es muy diferente a Canadá. El curso me ha ayudado en la gramática, he aprendido varias conjugaciones, el pasado, la habilidad de escuchar y entender, me ha ayudado”.

Thamara Barth, maestra quinto grado, expresó que “este es mi segundo año viviendo en México y lo amo. Al principio fue difícil, pero ahora me siento en casa y me gusta. Sobre el curso, es genial, de verdad lo necesitaba, llegué sin saber español, los padres, como maestra, prefieren que hables inglés, es inmersivo, pero es difícil vivir en México e interactuar sin saber el idioma y creo que es justo: debes aprender el idioma de donde vives. Hemos hecho muchos exámenes, presentaciones, mucha información, juegos, tareas, ha permitido aprender mucho, estoy feliz”.

Nathaniel Eric Beland Preston, maestro de ciencias en séptimo y octavo grado, dijo que “me gusta mucho México; este es mi segundo año en Guadalajara, encontré una novia y he ido a ver muchos lugares diferentes. Lo disfruto mucho con sus eventos, como las Fiestas de Octubre y más. El curso ha mejorado mi español. Aprendemos a conjugar el pasado y me ha permitido practicar y también conocer los verbos y conjugaciones en pasado, el futuro y más”.

La Mtra. Saida Yarim Álvarez Gutiérrez compartió que, si se desea conocer más de los servicios que ofrece el Centro Internacional de Idiomas, se puede visitar la página idiomas.uag.mx