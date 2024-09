Pide SEE reportar daños en escuelas y mantenerse alerta ante remanentes de John

Morelia, Michoacán, 29 septiembre de 2024.- Los remanentes de lo que fuera el huracán John siguen generando intensas lluvias en varios municipios, por ello, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina, llama a no bajar la guardia, mantener las medidas preventivas y reportar daños.



"La prioridad es salvaguardar la integridad de toda la comunidad educativa, por eso hacemos el llamado a mantenerse alerta y a tomar precauciones. También es importante reportar daños", comentó la secretaria de Educación, Gabriela Molina.



Se solicita a los directivos de las escuelas que sufrieron alguna afectación, que realicen su reporte en el formulario que pueden encontrar en esta página https://bit.ly/4eHojwx o por mensaje de WhatsApp al 443 859 9200.



Personal de la SEE está trabajando en la valoración y atención de los daños reportados y en generar las condiciones para que en dichos centros educativos puedan regresar a clases. Asimismo mantiene comunicación constante con las autoridades correspondientes, para restablecer las clases en los 20 municipios cuando haya condiciones.



Ante los remanentes de John se pide al personal de las escuelas, verificar la infraestructura, revisar techos, canaletas, drenajes y cualquier posible filtración de agua en las instalaciones escolares. Resguardar documentos importantes y mantenerse informados a través de las vías de comunicación oficiales.