Participa la CEDH en taller para empleados nicolaitas sobre el trato digno a personas con discapacidad

Morelia, Michoacán, a 13 de agosto de 2024.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán participó en el taller “Trato digno y adecuado en entornos universitarios, desde una perspectiva de discapacidad y derechos humanos”, dirigido a personal de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

El presidente de la CEDH, Marco Antonio Tinoco Álvarez, afirmó que es necesario construir una nueva sociedad y que la Universidad Michoacana tiene la responsabilidad de contribuir a ese cambio, de ahí la importancia de que el personal de la máxima casa de estudios participe en este tipo de actividades.

Agregó que “es importante que sepamos que la responsabilidad de lo que está sucediendo ahí en la calle inicia aquí, porque esos son nuestros alumnos, y no sólo me refiero a las universidades, me refiero a todo el sistema educativo”.

Señaló que ya por fin, se ha entendido que “el mundo no era como nosotros nos lo imaginamos: los espacios, la vida, los modelos de justicia y de legislatura desde donde lo vean están construidos a partir de una normalidad que nunca hemos tenido, entonces es momento que empecemos a pensar en las diferencias y también en las disidencias”.

Por su parte, la rectora de la UMSNH, Yarabí Ávila González, indicó que su participación en este este tipo de talleres les permitirá armar estrategias para tener una institución y un entorno universitario desde una perspectiva de discapacidad y Derechos Humanos. “Sigamos participando en esta transformación de la UMSNH en cada una de las actividades y vamos a estar mucho más orgullosos de quienes somos y de lo que hacemos día con día”, añadió.

La rectora agradeció al presidente de la CEDH, Marco Tinoco, el trabajo conjunto que se ha podido desarrollar con la UMSNH, así como a Luis Fernando Cabrera Peñaloza, por su valiosa participación como ponente en el taller.