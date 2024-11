Organiza UTC, Querétaro, el Simposio Internacional de Tecnologías Emergentes y Educación

Querétaro, Querétaro, a 22 de noviembre de 2024.- La Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC) organizó el Simposio Internacional de Tecnologías Emergentes y Educación, un espacio de reflexión y análisis sobre el papel de las tecnologías avanzadas en la redefinición de la educación y en la preparación de profesionistas para un entorno laboral altamente dinámico. Este evento abordó cómo herramientas como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la visión artificial y la analítica de datos, están transformando las metodologías de enseñanza y el aprendizaje en todos los niveles educativos.

El simposio contó con la participación de la directora de Mercadotecnia Digital en el Instituto de Investigación Mirai Innovation en Osaka, Artemisa Jaramillo, quien presentó de manera virtual la ponencia: "Emerging Technologies, Business Innovation, and the Future of Work"; así como Diego Gutiérrez Hernández, estudiante de esta casa de estudios que se encuentra realizando una estancia académica en Japón, con su charla: "Hackeando barreras: el camino de innovación de la UTC a Japón".

Asimismo, académicos de la UTC, como Francisco Cervantes Landaverde y Ricardo Luna Rubio, enriquecieron el evento con presentaciones sobre temas como: "Visión Artificial en la Educación" e "Innovación educativa y tecnologías emergentes: De Japón a México", ambas ponencias no sólo ofrecieron una visión técnica y práctica de las tecnologías emergentes, sino que también inspiraron a estudiantes y docentes de la UTC a explorar nuevas posibilidades educativas y aplicar soluciones tecnológicas en sus áreas de estudio..

Este encuentro permitió motivar a las y los estudiantes para fomentar una mentalidad innovadora y global, Con ello, la UTC reafirma su compromiso con la preparación de profesionistas capaces de enfrentar los retos de un entorno tecnológico en constante evolución. También se enfatizó en la importancia de fomentar la curiosidad y la resiliencia como base para integrar con éxito estas innovaciones.