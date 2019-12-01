Más de 400 experiencias docentes fortalecen la Nueva Escuela Mexicana en Michoacán: SEE

Morelia, Michoacán, 29 de junio de 2026.- La Secretaría de Educación del Estado (SEE) inauguró las actividades del Foro Estatal "La Nueva Escuela Mexicana (NEM) a 3 años", un espacio que reúne a más de 400 maestras y maestros de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Este encuentro se consolida como un eje del trabajo institucional, enfocado por completo en el desarrollo pedagógico y el fortalecimiento de la comunidad escolar.

Durante las intervenciones, Mario Chávez Campos, director general de Operaciones de Servicios Educativos de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, destacó que realizar este balance en tierras purépechas representa un acto de justicia histórica, al reconocer la aportación que Michoacán hace a la educación nacional. Asimismo, el funcionario federal expuso que son las y los docentes quienes mejor conocen las necesidades de sus escuelas y quienes adaptan los procesos de enseñanza a la realidad de cada territorio para dar equidad a las comunidades más alejadas.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Carmen Escobedo, destacó que la entidad ocupa el cuarto lugar nacional en el registro de experiencias pedagógicas, con más de 400 propuestas de 76 municipios que formarán parte del repositorio nacional de la NEM. Asimismo, afirmó que el estado se consolida como un referente de innovación y compromiso social, y puso como ejemplo el Atlas Pedagógico de Michoacán para demostrar la gran vocación del magisterio en la construcción colectiva del conocimiento.

Las jornadas, que se desarrollan este 29 y 30 de junio, sirven para el intercambio de prácticas que posteriormente se integrarán al repositorio nacional de experiencias. Con una visión de optimización de los recursos institucionales, estas iniciativas garantizan que el magisterio cuente con los espacios idóneos y necesarios para su desarrollo profesional.

La docente Lorena Torres García compartió cómo los proyectos comunitarios y de aula permiten que los estudiantes apliquen los conocimientos para transformar su entorno, demostrando que las matemáticas, la historia y la ciencia ya no viven aisladas, sino que se encuentran todos los días en las aulas.