Mañana se paga última quincena en la UMSNH; vamos al corriente, afirma tesorero

Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre de 2024.- Todo está listo para que mañana antes del mediodía quede cubierto el pago de la última quincena del mes de diciembre y por consiguiente del 2024, confirmó el tesorero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Enrique Eduardo Román García, quien agradeció las gestiones realizadas por la rectora Yarabí Ávila González para concretar este pago, mismo que permitirá a toda la comunidad (docentes y administrativos) contar con el respectivo pago.



En este sentido, reiteró que los recursos que ingresan a la Máxima Casa de Estudios han sido canalizados de manera adecuada, lo que ha permitido en esta administración ir atendiendo el déficit financiero, mismo que en el pasado complicaba pagarle en tiempo y en forma los salarios y las prestaciones a las y los trabajadores a final de año. No obstante, la situación ahora ha sido distinta, apoyada por el respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.



Explicó que la instrucción de la rectora Yarabí Ávila es que se cumplan con los compromisos que están establecidos con el personal administrativo y docente de la Universidad, por lo que, en un esfuerzo colectivo, se han ido cubriendo en tiempo y en forma dichos pagos. Recordó que además del pago de salarios y prestaciones de fin de año, esta administración ha pagado de manera puntual el pago de las aportaciones de depósito, misma que también en el pasado no se cubría completa en los plazos.



Además, la Universidad ha cumplido con los pagos de las prestaciones obrero patronales con el Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit, así como con el SAT, por lo que las y los trabajadores pueden tener la certeza de que no existen adeudos que pongan en riesgo su patrimonio. “Tenemos muy claro que el manejo adecuado de los recursos es una alta responsabilidad que estamos cumpliendo todos los días”, expuso el tesorero de la Máxima Casa de Estudios.