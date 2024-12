Llama CEDH Michoacán a la responsabilidad si se regalan animales de compañía en estas fechas

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2024.- El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán, Marco Antonio Tinoco Álvarez, hizo un llamado a la ciudadanía a la conciencia en cuanto a regalar animales domésticos o de compañía en estas fiestas de fin de año y Reyes Magos, en el sentido de que “si deciden hacerlo, tomen conciencia sobre la responsabilidad que implica”.

Reflexionó que ya es tiempo de acabar con las violencias estructurales, como dejar la idea de que los animales domésticos o de compañía son juguetes o desechables. Es importante reiterar que el adquirir un animal de compañía implica una responsabilidad de cuidado por varios años.

Este llamado es pertinente porque, de acuerdo con especialistas en la materia, el abandono de mascotas crece. De hecho, México tiene el primer lugar con más perros y gatos callejeros en todo Latinoamérica, con más de 21 millones de animales, según datos recientes del INEGI.

Por su parte, la asociación civil “Defensoría Animal” reveló que cerca de 500 mil perros y gatos son abandonados al año en México. Una parte de ellos son adquiridos como regalos de Navidad, Día de Reyes y de San Valentín.

El abandono es muy notable en los meses posteriores a las festividades. A partir de marzo y julio cuando empiezan a crecer los cachorros, si es que sobreviven. Pese al panorama, se debe recordar que desde 2018 existe la Ley de Derechos y Protección para los animales en el estado de Michoacán, instrumento legal destinado a fomentar el trato digno y ético hacia los animales no humanos.

El objetivo primordial de esta Ley es establecer los principios que garanticen el bienestar y trato digno de los animales no humanos; fomentar la participación de los sectores público, privado y social, en la creación de una cultura cívica de protección, respeto y trato digno para los animales no humanos; así como establecer coordinación institucional encaminada a la generación de políticas públicas en materia de protección, respeto y trato digno para los animales no humanos.

Los animales no humanos son seres que experimentan distintas sensaciones físicas y emocionales, por lo que las personas están obligadas a procurar su protección, respeto y bienestar.