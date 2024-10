Las niñas de ahora tienen la esperanza de que pueden ser presidentas de México o rectora: Seimujer

Morelia, Michoacán, a 03 de octubre de 2024.- En México las mujeres han luchado históricamente, y después de 200 años y de 65 mandatarios, hoy el país tiene a la primera presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y con ello actualmente las niñas que son la esperanza más grande, pueden aspirar también a ser presidentas de México, rectoras o la profesión que deseen, afirmó la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, durante su conferencia “El rol de las mujeres en la vida pública”.

La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González acompañó a la funcionaria estatal durante la charla que brindó a estudiantes, docentes y administrativos de la Facultad de Psicología.



Con un auditorio lleno, la titular de la Seimujer, Alejandra Anguiano, agradeció la invitación a la rectora, tras señalar que la Máxima Casa de Estudios es una de las universidades más importantes de Latinoamérica.

Durante la conferencia, indicó que las mujeres históricamente han participado activamente en la vida pública del país, lamentablemente eran invisibilizadas o borradas de la historia “Las mujeres no sólo hemos sido luchadoras por nuestro derecho, sino que también hemos sido fundadoras del Estado Mexicano”.



En este marco, consideró que es imperativo que se continúe trabajando para asegurar que las voces de las mujeres se escuchen y se representen en todos los momentos y niveles de decisión. Agregó que hay una lucha muy relevante es la importancia de posicionar el lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio, al referir que lo que no se menciona no existe.



Anguiano González abordó el tema del sistema de cuidados, tras poner en contexto que el 95 por ciento de las personas en el mundo que sirven a dicho sistema son mujeres, labor que es invisibilizada y no remunerada, lo que incluso apuntó, ha tenido un impacto en el avance de las mujeres en la vida pública, por ello subrayó que es fundamental que desde el Estado se tengan políticas para garantizar el acompañamiento en el sistema de cuidados, así como la generación de acciones afirmativas.

Señaló que para la Secretaría a su cargo es muy importante el papel que juegan las y los psicólogos ya que cuentan con una plantilla de más de 50 psicólogas/os en Morelia y al interior del estado, tras detallar que la dependencia brinda ocho mil servicios al año a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos.

“Compañeras psicólogas las necesitamos, compañeros psicólogos los necesitamos con ética y con perspectiva de género, en sus manos, en su actuar está la vida de muchas mujeres en nuestro estado, sin ustedes no podemos avanzar, no podemos sin la Facultad de Psicología”.

Ante las y los futuros psicólogos, la funcionaria indicó que en el mes de marzo la Seimujer abre dos convocatorias para que las y los jóvenes se sumen a laborar en la dependencia una vez que se hayan titulado.

Por su parte, la rectora Yarabí Ávila agradeció la presencia de la secretaria Alejandra Anguiano, a quien reconoció su labor, tras señalar que hay un compromiso puntual de su administración con la agenda de género, por ello compartió que se han realizado diversas acciones al interior de la UMSNH, como es la creación de la Coordinación General de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz y de la Unidad de Atención Integral de la Violencia de Género.

Además de la modificación al Estatuto Universitario en donde se establece el lenguaje incluyente, así como la propuesta de democratización de la elección de la rectora o rector, la cual deberá incluir la perspectiva de género ya que la terna deberá estar conformada por dos mujeres y dos hombres, entre otras.

Durante la actividad también estuvo presente la coordinadora general de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz, Martha Rocío Hernández; la directora de la Facultad de Psicología, Mónica Fulgencio y el secretario Auxiliar, Jorge Manzo.