La transparencia y el uso correcto de los recursos debe ser un compromiso inquebrantable de las universidades, coinciden participantes en Asamblea de AMOCVIES

Morelia, Michoacán, a 7 de noviembre de 2024.- La transparencia y el uso correcto de los recursos debe ser un compromiso inquebrantable de las universidades coincidieron asistentes a la LXI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES), en donde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) fue sede de encuentro nacional.



Durante la inauguración del evento se contó con la presencia de la rectora Yarabí Ávila González, del director de Subsidio a Universidades de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), Oscar Ortega Cortés, del secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, del presidente de la AMOCVIES, José Noriega Zamudio, de la contralora del Estado, Azucena Marín Correa y de su homóloga en la UMSNH, Xóchilt Alejandra Martínez Reyna.



En este marco, el director de Subsidio a Universidades, Oscar Ortega Cortés, en representación de la directora general de la DGESUI, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, agradeció la anfitrionía de la Universidad Michoacana, “por este evento tan importante en el que se debe uno enfocar para el ejercicio correcto de los recursos”.



Indicó que el recurso que todas las universidades administran para el adecuado funcionamiento de sus actividades sustantivas proviene del gobierno federal y de los gobiernos estatales, y por ende dijo, debemos hacer un ejercicio correcto porque la ciudadanía cada vez está más interesada en revisar en qué se ejerce cada uno de estos recursos, y la AMOCVIES ayuda mucho para que esto se lleve a cabo.



El funcionario federal afirmó que desde la DGESUI hay la disposición de apoyar a las instituciones de educación superior respecto a cómo se deben hacer las cosas de la manera correcta para evitar observaciones.



Por su parte, el secretario general ejecutivo ANUIES, Luis Armando González Placencia, apuntó que es necesario que las universidades estén a la vista de todo el mundo, que sean perfectamente transparentes y comprometidas, “con una rendición de cuentas que nos enorgullezca, que no nos atemorice una auditoría, por el contrario que podamos recibir a los auditores con las ventanas abiertas para que revisen hasta el último rincón de nuestra institución y para que se lleven la grata sorpresa de que todo está en orden”.



Subrayó que hoy más que nunca, se debe usar el dinero público en lo que se requiere, para incrementar espacios educativos y evitar aquellos gastos que no resultan estrictamente necesarios, “es un imperativo de nuestras instituciones que sólo con la ayuda de nuestras y nuestros contralores podemos cumplir”.



La rectora de la UMSNH, Yarabí Ávila González, señaló que este tipo de encuentros permiten promover el intercambio y la colaboración que siempre ayudan a seguir fortaleciendo la cultura de la legalidad.



“Sobre todo en estos tiempos en donde ese compromiso resulta inquebrantable para no defraudar la confianza de quienes la depositan en nosotras y en nosotros. Todas y todos tenemos esa gran responsabilidad de dar la certeza al uso correcto de los recursos públicos que son propiedad de nuestras comunidades universitarias”.



La universidad pública y autónoma, apuntó la rectora, cumple con una función social de relevancia, la transformación de las vidas, las universidades tenemos en nuestras manos la formación de la ciudadanía y por ende tenemos la obligación de generar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en todos los miembros que la componen.



En su turno, el presidente del Consejo Directivo AMOCVIES, José Jafet Noriega, destacó la importancia de la Asamblea, tras referir que para quienes colaboran en los Órganos Internos de Control de las universidades, es relevante y muy honroso porque tienen el compromiso inmediato de vigilar y revisar el correcto uso de los recursos públicos, “pero también tenemos el compromiso con las instituciones para que les vaya bien en el desempeño de su gestión y por supuesto con la sociedad en general”.



Por su parte, la secretaria de Contraloría, Azucena Marín Correa, en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, celebró el que se realicen estas reuniones nacionales, en donde se comparten un cúmulo de experiencias, al tiempo que consideró que es vital inculcar en las y los jóvenes el principio de combatir la corrupción.



“Estar en la Asamblea Ordinaria de Órganos de Control y Vigilancia donde ustedes tienen en sus manos nuestro presente y nuestro futuro, donde ustedes pueden incidir, donde ustedes pueden cambiar la forma en la que los jóvenes ven nuestro país y lo que ellos pueden aportar, para mí es un gran honor”.