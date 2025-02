Jesús Castañeda, desde las aulas de Michoacán y las Huastecas, hasta Dubái, entre los mejores docentes del mundo

Dubái, Emiratos Árabes Unidos, a 19 de febrero de 2025.- Desde aulas rurales hasta escenarios internacionales, las historias de los maestros latinoamericanos reflejan el poder de la educación para construir un futuro más inclusivo y sostenible en el evento donde también se entrega el Global Teacher Prize.

Los 11 docentes latinoamericanos que participan como finalistas del Global Teacher Prize 2025 y embajadores de la educación (finalistas de ediciones pasadas) fueron seleccionados entre miles y miles. Algunos enseñan en aldeas remotas, parajes rurales, escuelas de montaña; otros, en el centro de una ciudad. Hay algo que los une: son apasionados por su trabajo, comprometidos con el aprendizaje de cada uno de sus estudiantes y cuentan con una gran experiencia educativa.

Entre ellos está Jesús Castañeda Rivera, quien, como todos los seleccionados, tiene mucho que contar, y por tal motivo llegó a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Invitados por Fundación Varkey, para ser protagonistas de SPARK, los mejores docentes del mundo asistieron a un evento educativo internacional de alto nivel con un recorrido de formación innovadora y paneles de debate para imaginar el futuro del aprendizaje. A dicho evento asistieron líderes de opinión, estudiantes, padres, personalidades destacadas como el músico y compositor estadounidense Nile Rodgers, el fenómeno radial Kris Fade, Patricia Ajamian-Safi de UNESCO, el ex ministro de Educación de Serbia Srdjan Verbic, Maggie McDonnel, docente ganadora del Global Teacher Prize en la edición 2017, entre otros.

El evento incluye talleres centrados en la creatividad, la innovación y la inclusión, enfatizando las habilidades necesarias para el futuro, la sostenibilidad ambiental y el papel de la tecnología en el fomento de la equidad en la educación. En su novena edición, el premio fue entregado a Mansour Al Mansour en una exclusiva ceremonia en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái.

La Cumbre Mundial de Gobiernos, se creó en 2013 bajo el liderazgo del Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y Gobernador de Dubái. En esta oportunidad el evento contó con oradores de primer nivel como Audrey Azoulay, directora general de UNESCO; Arvind Krishna, director ejecutivo de IBM, Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, además de los presidentes de Indonesia, Polonia, Colombia, Guatemala, Kuwait, Armenia, Uganda, Pakistán, Kenia, Libia y Georgia.

“Tenemos enormes docentes en la región”, dijo Agustín Porres, director regional para Latinoamérica de Fundación Varkey. Y continuó: “Cada uno de ellos realiza un trabajo singular e irrepetible en sus escuelas. Por esa razón están aquí, en Dubái, en este gran encuentro mundial de la educación, porque en ellos tenemos el talento para compartir e inspirar a tantos otros docentes de Latinoamérica y el mundo. Ellos son el corazón de cualquier transformación educativa y la puerta de entrada a una sociedad distinta. Conozcamos su trabajo y reconozcamos su tarea”.

Entre los destacados panelistas de Spark, estuvo el doctor Jesús Castañeda Rivera, quien destacó que “El estudiante, al conocer, puede transformar la manera en que ve su realidad. Aprender, en definitiva, es transformar nuestra mirada y las matemáticas nos permiten desarrollar un pensamiento con claridad, hacer juicios derivados de un conjunto de premisas (razonamiento), así como argumentar, justificar y comunicar nuestras ideas con claridad y certeza. Más aún, nos permiten apreciar la belleza de la naturaleza y de los fenómenos a través de los patrones, órdenes y simetrías. Es una habilidad de pensamiento que nos humaniza. Las matemáticas con sentido humano”.

Castañeda Rivera es originario, finalista en el top 50 de los mejores maestros del mundo, es originario de Coalcomán, Michoacán y ha destacado como académico e investigador en el campo de las ciencias físico-matemáticas y la lógica. Es licenciado por la UMSNH, con una maestría en educación por la UNID y un doctorado en educación, desarrollo y complejidad por la Universidad Nova Spania, ha dedicado su trayectoria a la enseñanza, la investigación y la divulgación científica. Su compromiso con la educación y la formación de nuevas generaciones sigue dejando huella en la comunidad académica.

El Dr. Castañeda es docente de la Escuela Normal de las Huastecas y tuvo una destacada participación como finalista del Global Teacher Prize 2025 sino también como embajador en el UNESCO Teacher Task Force que contó con la participación del Dr. Carlos Vargas (Secretario de la Sección de Desarrollo Docente de la UNESCO). En debate sobre los elementos que un sistema educativo debe considerar en el desarrollo docente con bajo el liderazgo, de Jesús Castañeda (México), Leonardo Durante, Carlo Mazzone, Giussepe Fiamingo (Italia), Zainab Saeed Salman (Bahréin) y Millicent Casiane (Kenia) se propone: (1) la implantación de programas de mentoría, empoderamiento y visualización social (reconocimiento social de los docentes), (2) la integración de la tecnología educativa e innovación, (3) Promoción del desarrollo personal y profesional de los docentes con mejores condiciones de vida , (4) la creación de una cultura de apoyo y colaboración entre los docentes, (5) el desarrollo de programas de formación docente y campañas de promuevan el valor de la enseñanza.

El profesor Castañeda también participo en la Primera Escuela Internacional de Negocios GEMS y en los paneles de discusión sobre “el valor de los docentes” y “cada voz, cada salón” en Dubai American Academy y GEMS Wellington International, respectivamente. Con estas actividades se concluye la participación en el Global Teacher Prize 2005 y se inicia una labor como embajador de la educación para la Fundación Varkey (en colaboración con UNESCO) que tiene como principal objetivo potencializar las acciones que los docentes emprenden en Latinoamérica en favor de una educación de excelencia que sea inclusiva e intercultural.

Otros reconocimientos obtenidos por el Dr. Jesús Castañeda Rivera son el Premio al Mérito Cultural del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (2024), Premio Internacional EDUCA (2024), Premio UNID (2011), Premio MIXBAAL a la mejor tesis nacional de matemáticas aplicadas (2009), Premio Condecoración al Mérito Juvenil (2026) y Premio al Mérito Juvenil del Gobierno del Estado de Michoacán (2005).

Otros panelistas destacados en SPARK son:

Nile Rodgers: “Trabajo duro todos los días para convertirme en el mejor. Si eres corredor, quieres correr más rápido que el día anterior. Eso es lo que quiero: tener un punto más que el año anterior.”

Hayat Sindi, científica, médica y doctora saudí: “La ciencia puede resolver muchos de los problemas que estamos enfrentando. Sin embargo, el modelo educativo actual no funciona porque está desactualizado y no responde a las necesidades que tenemos. Debemos priorizar la necesidad humana y el equilibrio. La innovación tiene que estar al servicio de ese fin. El crecimiento, el progreso son importantes siempre y cuando estén al servicio de las necesidades. Otro desafío que tenemos es el desarrollo de la creatividad que se puede enseñar y no está siendo financiada por los gobiernos. Los estudiantes deben contar con la libertad para poder crear el mundo desde su punto de vista. Para ello el mejor combustible es la observación porque ella los lleva al descubrimiento. Observar y experimentar: entender cómo funciona el mundo y experimentar soluciones para transformarlo”.

Satyam Mishra, docente de matemáticas, India: “La Inteligencia Artificial puede ser una gran amiga, pero una mala jefa. Depender de la IA será perjudicial, pero usarla para fomentar la creatividad es el camino. La IA por sí sola no puede transformar la educación. La tecnología en manos de un buen educador sí puede transformarla.”

