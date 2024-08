Instituciones educativas se unen por la transparencia; Red Juntos por Michoacán y IMAIP signan convenio

Morelia, Michoacán, a 23 de agosto de 2024.- Las instituciones educativas que conforman la Red Juntos por Michoacán se unen para trabajar por la transparencia, tras la firma de convenio entre el organismo y el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP).

La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y presidenta del organismo, Yarabí Ávila González, el comisionado presidente del IMAIP, Abraham Montes Magaña y las y los integrantes de la Red, sellaron este acuerdo.

En este marco, la rectora Yarabí Ávila, reconoció la labor del IMAIP, así como su disposición para sumar esfuerzos con la Red Juntos por Michoacán. Señaló que a través de este convenio, las instituciones que integran el organismo trabajan por la transparencia, como anteriormente se ha hecho por la cultura, el deporte, los derechos humanos, y otros elementos que son importantes para avanzar en una Cultura de Paz.

“Seguiremos trabajando en esta misma sintonía para que no solamente esta firma de convenio sea en coordinación para el servicio social y las prácticas profesionales, sino también para generar esa reflexión importante que se debe dar en la sociedad de no tocar lo que no nos corresponde”.

Ávila consideró que la firma de este acuerdo significa mucho para todo Michoacán y para cada una de las instancias participantes. “Todos tenemos muchas cosas que abonar y la Red Juntos por Michoacán tiene una gran fuerza y una gran unión y en ese mismo sentido nosotros deseamos seguir avanzando”.

Por su parte, el comisionado presidente del IMAIP, Abraham Montes, manifestó por satisfacción por la firma de este convenio, mediante el cual precisó que, se promoverán capacitaciones, foros, ponencias, entre otras actividades.

“En el que podamos llegar a apostarle a los universitarios para que se sensibilicen y que sepan que tienen que ser cuidadosos, que sean ciudadanos que combaten la corrupción, que seamos agentes de cambio y que sepamos que se puede tener una mejor sociedad y que trabajemos todos los días por un mejor Michoacán”, indicó.

La vicepresidenta de la Red Juntos por Michoacán, Natalia Salinas Bravo, destacó que el convenio permitirá trabajar de manera conjunta contra la corrupción, contra la injusticia y la impunidad.

La transparencia, dijo, nos permite seguir de cerca la actuación de los servidores públicos, la rendición de cuentas, la gestión pública clara y transparente y nos permite a los ciudadanos conocer el destino, ejecución y resultados de nuestros impuestos, por eso es tan relevante.

En su turno, la comisionada del IMAIP, Ruth Espinoza Pérez, señaló que este acuerdo es muy noble, ya que con su ejecución se podrán realizar actividades académicas que impulsen el conocimiento especializado, desarrollando habilidades y competencias tanto para estudiantes como para la sociedad civil, a través de cursos, talleres, capacitaciones, diplomados. “Tendremos un alto impacto para continuar por este buen camino hacia una cultura de transparencia”.

En su turno, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, consideró la firma de convenio como un momento de mucha trascendencia y con un significado histórico, “creo que este tipo de compromisos y de firmas con toda la formalidad nos da la esperanza de que vamos avanzando en Michoacán, en México y en el mundo, agradezco por su compromiso con la sociedad y los felicito por estar dispuestos a caminar juntos que es lo más significativo”.