Inclusiva la aplicación del examen de admisión a la UMSNH, brinda oportunidad para todas y todos  

Morelia, Michoacán, a 11 de junio de 2024.- La aplicación del examen de nuevo ingreso a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) es inclusiva y se brindan las facilidades para que las y los jóvenes con algún tipo de discapacidad puedan presentar la evaluación.



La rectora de la Máxima Casa de Estudios, Yarabí Ávila González acompañada de la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán (IEMSySEM), Mariana Sosa Olmeda, encabezaron el arranque del cuarto día de la aplicación del examen de admisión, en esta ocasión para las y los aspirantes al área de Humanidades y Derecho.



Durante su participación, la directora del IEMSySEM, Mariana Sosa Olmeda, refirió que observar cómo se desarrolla la aplicación del examen habla de la transparencia y de la legitimación que tiene este proceso, por lo que reconoció la labor que hace la Universidad Michoacana.



Esto, dijo, es muestra de las oportunidades limpias que las y los aspirantes tienen para ingresar a través de un examen, sin nada de por medio más que su talento y su desempeño en esta evaluación, “tengan ustedes la certeza de que aquellos que logren su lugar es porque así lo merecieron a través de su desempeño, porque no hay otro factor que les permitirá entrar”, puntualizó.



Por su parte, el diputado local, Víctor Hugo Zurita Ortiz, integrante de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad en el Congreso del Estado, compartió que él también presenta hoy el examen de admisión para entrar a la Universidad, lo que representa un esfuerzo culminado de preparación.



“Yo soy una persona con discapacidad y agradezco a la rectora por esta oportunidad especialmente para las personas con discapacidad que tenemos una educación tardía por esos vínculos que a veces no hay”, apuntó.



El legislador manifestó su satisfacción por culminar este sueño, que compartió siempre ha tenido, de ingresar a la Universidad, “porque para nosotros la educación sigue siendo todavía una dificultad, una barrera por el tema de la comunicación, hoy estamos aquí con esas facilidades de poder tener una educación inclusiva, me siento muy contento de estar acompañándolos a todas y todos logrando este primer paso, no dejemos nuestros sueños en pausa por las barreras que tenemos”.



Por su parte, el secretario Académico de la UMSNH, Antonio Ramos Paz, indicó que la aplicación del examen de admisión es completamente inclusiva, tras referir que desde el registro para el proceso de ingreso, las y los jóvenes expresan si tienen algún tipo de discapacidad.



Apuntó que en caso de que la persona tenga alguna discapacidad motriz ya sea temporal o permanente, auditiva o visual, hay personal que les puede asistir.



El funcionario compartió que, en la aplicación del examen de este miércoles, hay dos personas con discapacidad auditiva que están realizándolo. “La Universidad Michoacana está preparada para apoyar a las personas con algún tipo de situación que requieran apoyo”.



Durante el evento, se contó con la presencia de integrantes del gabinete nicolaita y de la Comisión de Ingreso, así como directores de las diversas facultades pertenecientes al área de Humanidades y Derecho de la UMSNH.