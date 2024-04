Estudiante destacado se alista para la 40 Jornada Estatal del Colegio de Bachilleres

Morelia, Michoacán, 9 de abril de 2024.- Luis Fernando Guido García, alumno del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), plantel la Huacana, será parte de la comitiva estudiantil de la 40 Jornada Estatal Académica, Cultural y Deportiva 2024, que se llevará a cabo del 10 al 12 de este mes en la capital michoacana.

Nacido en la ciudad de Apatzingán, Luis Fernando siempre se ha destacado académicamente y en este nivel medio superior obtuvo el primer lugar en Biología durante la Jornada Sectorial. Ha demostrado que en la vida no hay limitantes, por ello, en cada cosa que realiza impregna el mayor de los esfuerzos buscando siempre obtener sus objetivos.

“Para mí ser bachi representa ser un estudiante que no conoce la palabra rendirse, también soy un joven que gusta de aprender cada día, yo no veo la vida con obstáculos, más bien veo la vida con oportunidades para mejorar y obtener más logros de los que he obtenido hasta ahora” compartió.

Estas experiencias no serían posible sin la colaboración de las y los docentes, y en este caso, reconocemos el apoyo brindado a Luis Fernando al brindarle las herramientas necesarias para lograr sus metas.

El Cobaem se encuentra a un día de recibir a más de 5 mil participantes a la 40 Jornada Estatal, quienes provienen de los 129 centros educativos del Cobaem de todo el estado.