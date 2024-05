Especialistas destacan el rol de las universidades en el emprendimiento

Zapopan, Jalisco, a 7 de mayo de 2024.- En una clase maestra, dos especialistas señalaron que las universidades tienen un rol importante en la creación, desarrollo y permanencia de los ecosistemas de emprendimiento, debido a que son los espacios en los que el conocimiento, experimentación, experiencia y juventud se conjugan para impulsar la innovación y tener ideas disruptivas para el presente y el futuro.

Esto lo presentaron durante la Master Class, “The Role of Universities in Startup Ecosystems”, Juan Carlos Leaño del Castillo, Vicerrector Administrativo de la UAG, y Gustavo Huerta Vargas, presidente de Bluebox Ventures, esto como parte del evento Startup Building by UAG 2024 que se realizó del 21 al 25 de abril.

Organizado por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), el evento tuvo una serie de actividades que culminaron con el “Demo Day”, en la que emprendedores mostraron sus ideas de negocio y se eligieron a los tres ganadores en diferentes categorías.

Universidades e innovación

En la master class, Juan Carlos Leaño recomendó que las universidades provean de herramientas y propuestas para ayudar a sus estudiantes a alcanzar sus metas en el tema de innovación y emprendimiento.

Para ello, deben generar programas y promover la colaboración entre disciplinas “las universidades deben originar el trabajo colaborativo entre individuos de diversas disciplinas y, a su vez, los jóvenes deberían educarse en varias áreas del conocimiento para enriquecer sus perspectivas e ideas”, dijo.

Cultura del emprendimiento

Gustavo Huerta Vargas agregó que las universidades deberían crear, si lo que buscan es innovar y emprender, espacios con una cultura, mentoría, talento, industria, políticas públicas, colaboración, financiamiento y networking encaminadas a estos.

“En resumen toda una cultura. Sepan que están en el lugar y momento correcto, la UAG está preparada para ayudarlos y guiarlos. Tiene un ecosistema que permite la innovación. La apertura en todos los niveles es muy alta, ustedes conectan con sus estudiantes, cuentan con la Infraestructura y profesionales que los guían y preparan”, añadió.

Grandes tendencias

En lo referente a las grandes tendencias, ambos directivos comentaron que el emprendimiento e innovación deben dirigirse a ideas que profesionalicen, impulsen y beneficien a las áreas del trabajo remoto, transformación digital, sustentabilidad y salud.

Además, aprovecharon para recomendar, a todos los que desean empezar en estos temas, a entender el emprendimiento como una filosofía de vida, tocar puertas y tener la mentalidad de que “ser un buen ser humano, es buen negocio”.

“Esto ya que sí es negocio demostrar que eres ético, moral y responsable, les da confianza a las personas y te permite actuar de manera que beneficias a la sociedad y al mundo y, eso, te lo agradecen”, concluyó el presidente de Bluebox.