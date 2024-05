Escuelas de Zinapécuaro vacías por violencia

Morelia, Michoacán, a 1 de mayo del 2024.- Maestros de comunidades de Zinapécuaro, Michoacán se quedaron sin alumnos, sus familias abandonaron la región ante la inseguridad, señaló Jairo Mandujano Ortega, líder estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección XVIII.

Indicó que la semana pasada los docentes les reportaron la situación y que por el momento no tenían como desarrollar su trabajo.

"Existen comunidades que no voy a mencionar los nombres por protección de los compañeros, donde no hay una sola persona en la comunidad y en donde los maestros ya no pueden dar clases, eso nos reportaron la semana pasada y es tanto en el preescolar telesecundarias y primarias", detalló el líder magisterial.

Indicó que en condiciones de abandono por inseguridad y falta de población, existen alrededor de 10 escuelas de nivel básico en diferentes partes del estado.

Mandujano Ortega apuntó que la CNTE tienen catalogados como municipios focos rojos por violencia las demarcaciones de Sahuayo, Jiquilpan, Apatzingán, Zamora Zinapécuaro, Tepalcatepec, Coalcomán, Buenavista entre otros.

Hace un par de semanas en comunidades de Zinapécuaro se reportaron diversos enfrentamientos que dejaron como saldo personas calcinadas, y vehículos quemados.

Según versiones de la población de Zinapécuaro son las comunidades de

San José Carpintero, las Cruces, y Ojo de Agua de Bucio

la región que se pelean los grupos delictivos de

Zinapecuaro y Los Correa.