Escuelas de Zinapécuaro se quedan sin alumnos por inseguridad, reconoce CNTE

Morelia, Michoacán, a 17 de agosto del 2024.- Maestros de comunidades de Zinapécuaro, Michoacán, desconocen si tendrán matrícula para el próximo ciclo escolar ya que derivado de la inseguridad se registra el éxodo de familias, así ocurrió antes de concluir el período pasado, donde los docentes se quedaron sin alumnos, reconoció Jairo Mandujano Ortega, líder de una de las fracciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección XVIII.

Apuntó que en próximos días se reunirán con docentes que corresponde a dicha región para conocer sobre su situación y apoyarlos.

"Tenemos una plática para ver cómo vamos a tratar de apoyar a los compañeros que están en estas comunidades donde ya no había clases por el tema de seguridad, no había alumnos, no había prácticamente nadie en la comunidad", indicó Mandujano Ortega.

El representante sindical magisterial, dijo son aproximadamente 9 escuelas con esta situación, 20 los maestros afectados, prefirió no revelar el nombre de las comunidades.

Fue durante el mes de abril del 2024, que en comunidades de Zinapécuaro se reportaron diversos enfrentamientos armados entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada.

Habitantes de la cabecera municipal comentan son las comunidades de San José Carpintero, las Cruces, y Ojo de Agua de Bucio donde la población disminuyó.