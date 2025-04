Entregan a la Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ la constancia de acreditación de la Licenciatura en Nutrición

Querétaro, a 2 de abril de 2025.- El Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología, AC (Concapren) otorgó, a la Facultad de Ciencias Naturales (FCN) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la constancia de acreditación de la Licenciatura en Nutrición, una diferenciación que avala la excelencia del plan académico y certifica que su estructura curricular cumple con altos estándares de formación.

Silvia Amaya Llano, rectora de la Máxima Casa de Estudios, enfatizó que la certificación reafirma el compromiso de la Casa de Estudios queretana con la excelencia académica y el perfeccionamiento constante. Asimismo, subrayó que dicho prestigio amplía las oportunidades para las y los estudiantes al fortalecer la credibilidad y el reconocimiento de su preparación profesional.

Durante la ceremonia, el presidente del Concapren, Manuel López Cabanillas Lomelí, recalcó que en México existen más de 400 esquemas en alimentación, de los cuales abajo de 50 han alcanzado este nombramiento en territorio mexicano. No obstante, la UAQ no solo ha conseguido el resultado, sino que también cuenta con valoración internacional, lo que sitúa a la carrera entre las cinco más destacadas del país.

El director de la FCN, José Guadalupe Gómez Soto, mencionó que la autentificación mexicana se renueva cada quinquenio y que, a lo largo de casi cuatro décadas de existencia del grado académico, se han implementado mejoras constantes en los procesos de enseñanza.

Acentuó, además, que el logro impacta en otras áreas educativas derivadas de esta misma Licenciatura.

Señaló que la validación mundial fue concedida por el Comité de Generation of Resources for Accreditation in Nation of the America (GRANA), lo que brinda certeza a la comunidad estudiantil de que su aprendizaje se desarrolla en una de las dos escuelas con esta categoría en el estado. Por otro lado, la coordinadora de la Licenciatura en Nutrición, Mtra. Fátima Cervantes Iturriaga, afirmó que el refrendo beneficia a 300 jóvenes que cursan la asignatura.

Finalmente, en el evento, las autoridades universitarias reconocieron a los ganadores del Concurso de Carteles del tercer Congreso de Atención Integrada a la Salud de la Infancia y la Adolescencia, organizado por la FCN en el campus Juriquilla. En esta edición, la Dra. Ruth Magdalena Gallegos Torres obtuvo el primer lugar con su trabajo titulado “Uso y conocimiento de métodos anticonceptivos en adolescentes de preparatoria”.

El Concapren es un organismo acreditador que impulsa el aumento del nivel de los programas educativos en Nutriología en territorio mexicano, con la finalidad de contar con preceptos claros, específicos y suficientes para llevar a cabo el proceso de evaluación de un programa instructivo.