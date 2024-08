En Querétaro inauguran Congreso Internacional de Ingenieros Civiles

Querétaro, a 29 de agosto de 2024.- Fernando González Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, aseguró que la participación de los ingenieros civiles para el desarrollo de Querétaro es fundamental.



En representación del gobernador Mauricio Kuri González,inauguró el XVII Congreso Internacional de Ingeniería Civil, organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro (CICQ) en donde llamó a la ciudadanía, para no dejar solo en manos de técnicos y políticos la sustentabilidad hídrica.

"Estamos viviendo, y esto es grave y es fuerte, un momento crucial donde la innovación y la sustentabilidad, no sólo son deseables, sino esenciales para actuar sobre los desafíos a los que nos enfrentamos. Debemos actuar no sólo para dar soluciones en el presente sino para las nuevas generaciones".



Reconoció que, la participación de los ingenieros en la construcción del estado es invaluable "son un aliado estratégico para el desarrollo sustentable de nuestra entidad; el trabajo en equipo y la mancuerna que se ha construido entre el Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro y el Gobierno del Estado, permite que nuestra entidad sea referente de buenas prácticas en construcción".

Carlos Ernesto Fierros Pacheco, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles (FEMCIC), dijo que cuidar la sustentabilidad del agua ha sido siempre un tema importante pero más ahora.



"Es un tema central en nuestras reuniones, y motivo de análisis en cada una de las sesiones regionales y nacionales".



Román Tzintzun Flores, presidente del CICQ y anfitrión del evento, agradeció la participación de ingenieros de todo el país, a los patrocinadores, y reiteró la convicción del Colegio por trabajar de la mano con las autoridades para juntos encontrar soluciones para el desarrollo de Querétaro.



Con amplio reconocimiento por parte de los asistentes, se entregó la "Medalla Ingeniero Fernando Espinoza Gutiérrez", al Ingeniero del Año, José Pío Décimo Salgado Tovar, quien agradeció a su familia y a Querétaro, haberle permitido desarrollar tantos proyectos y una amplia trayectoria, que lo ha llevado a participar en algunas de las obras más importantes del estado.



En esta ceremonia se entregaron reconocimientos a los participantes del Reto Macaferri, sobre aplicación de soluciones a problema hidráulico, logrando el primer lugar, la Universidad Tecnológica de San Juan del Río; segundo lugar, la Universidad Tecnológica de Querétaro; y tercer lugar la Universidad Tecnológica de México.