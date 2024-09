En gobierno de Bedolla se han asignado 3 mil 400 plazas a nuevos docentes: SEE

Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre de 2024.- Durante su Tercer Informe de Gobierno, el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla reiteró su compromiso con la educación, la transparencia en los procesos como principal herramienta de combate a la corrupción, es por eso que en lo que va de su administración se han asignado alrededor de 3 mil 400 claves a egresados normalistas, para cubrir la necesidad docente que haya en las escuelas.

“Bajo el liderazgo del gobernador avanzamos en el reordenamiento administrativo y la asignación transparente de claves a las y los egresados normalistas que cumplen con los procesos, mismos que tienen el compromiso de brindar educación en las comunidades que elijan en cada proceso de asignación”, señaló la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar.

Con estas nuevas asignaciones se ha logrado atender la necesidad de docentes en diversas regiones del estado, permitiendo que más niñas y niños tengan acceso a una educación de calidad. Dando prioridad en atención a las escuelas ubicadas en zonas marginadas, a fin de brindar equidad educativa.

“Les pedimos a las y los jóvenes que permanezcan en las escuelas que seleccionaron, deben pasar al menos dos años para que puedan solicitar algún cambio, no se dejen engañar, los movimientos de personal se hacen únicamente bajo participación en la convocatoria que sale periódicamente, no se pueden realizar por terceras personas”, reiteró la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE).