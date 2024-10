El tema de la seguridad implica un cambio personal y cultural, en la Universidad se generan los cambios: González Cussi

Morelia, Michoacán, a 08 de octubre de 2024.- No va a haber paz, ni seguridad en México si no entendemos lo que implica un cambio personal y cultural, por eso celebro mucho estar en esta Universidad porque aquí es donde se dan los cambios, afirmó el comisionado de Seguridad Ciudadana en Morelia, Alejandro González Cussi, durante su participación en la Jornada por la Seguridad Pública y Procuración de Justicia, realizada en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).



Flanqueado por la rectora, Yarabí Ávila González, el funcionario municipal dictó la conferencia magistral “Pensar la seguridad fuera de la caja”, dirigida a estudiantes de la Licenciatura de Seguridad Pública y Ciencias Forenses.



En este marco, el comisionado apuntó que la seguridad es un tema de corresponsabilidad, una meta común, una meta compartida en la que tienen que hacer equipo autoridad y ciudadanos, y entre todos lograr un resultado exitoso.



“Nos estamos equivocando al pensar que la seguridad es un tema de policías, en esta realidad de nuestro país los policías tendrían que ser como los médicos o como los profesores y con la participación de los ciudadanos redignificar su labor, pero si los ciudadanos no participamos va a ser muy complicado, los dos tenemos que poner de nuestra parte”, comentó.



Explicó que uno de los puntos importante en la agenda de seguridad tiene que ver con la dignificación de la policía, tras referir que la policía está en busca de su legitimidad y no se debe olvidar que quien da seguridad son personas. La auténtica reforma policial, dijo, se hace poniendo a la persona en el centro tanto a los ciudadanos como a la autoridad y en ese sentido tratar bien a los policías y dignificarlos es un punto primordial.



De igual forma, el funcionario municipal consideró que la profesionalización es un tema angular en materia de seguridad, “si queremos ganar legitimidad tenemos que tener gente altamente preparada, la formación de los policías es uno de los grandes retos que tenemos por delante, porque hoy los policías duran solo seis meses en la academia”.



González Cussi reiteró que es necesario un cambio cultural que implique un cambio personal, comunitario e institucional, tras señalar que no hay policía suficiente para cuidar a los ciudadanos, “por eso necesitamos a los ciudadanos de nuestro lado, hacer equipo y lograr ese cambio juntos, colaborar con cosas que parecen pequeñas es lo que hace la gran diferencia”.



Por su parte, la rectora Yarabí Ávila agradeció al comisionado compartir su experiencia y su pasión por su labor con las y los estudiantes nicolaitas, y señaló que su presencia fortalece a la institución, ya que en otras ocasiones ha estado en la UMSNH dando propuestas para generar mayor seguridad al interior de la Universidad



“Me parece que lo más importante que nos podemos llevar el día de hoy es reflexionar que la seguridad es responsabilidad de todas y todos, pero sobre todo nosotros debemos ser ciudadanas y ciudadanos de bien, ciudadanos que nos importe respetar nuestra persona, nuestra familia, nuestro entorno y construir una sociedad donde las futuras generaciones seguirán caminando con esta confianza”, sostuvo.