El apoyo a la ciencia y la tecnología seguirá creciendo en la UMSNH: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 19 de abril de 2024.- Al inaugurar el Tianguis de la Ciencia que organiza la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la rectora Yarabí Ávila González, señaló que el apoyo a la ciencia y la tecnología seguirá creciendo en la institución.



Con una gran afluencia de visitantes arrancó la feria del conocimiento más grande del estado, en este marco la rectora acompañada de representantes de diversas instituciones educativas manifestó su satisfacción por esta actividad que dijo, convoca a estudiantes, padres y madres de familia, y a la sociedad en general.



Indicó que el compromiso de esta administración es y será siempre impulsar todos aquellos proyectos que construyan una mejor Universidad, no solamente para quienes forman de ella sino también para todo Michoacán.



Señaló que la ciencia y la tecnología es un tema fundamental de la UMSNH, y muestra de ello fue el impulso a los proyectos de investigación en el presente año, lo cual se verán reflejado en los trabajos que realizan las y los investigadores nicolaitas.

A lo que se suma una primera convocatoria para impulsar proyectos de investigación entre la comunidad estudiantil, con propuestas que en su mayoría tienen un gran impacto en el entorno.

“La capacidad y la cualidad de pensar en el ser humano es semejante a la capacidad y la cualidad de volar en los pájaros, la diferencia es que las alas no cambian el destino de las aves mientras que la inteligencia humana está empezando a ser decisiva en el futuro de la especie”.



Reconoció la labor de las y los organizadores y de quienes participan en el Tianguis de la Ciencia, que dijo ayudan a que la imagen de la UMSNH siga siendo aplaudida afuera, al tiempo que refrendó que se continuará fortaleciendo el renglón de ciencia y tecnología.



“Cuando nos comprometemos en el buen manejo de los recursos y a no tocar lo que no nos corresponde es cuando se ve reflejado en cada una de las aulas, de estudiantes, profesores y administrativos y en el crecimiento de la universidad”.

La secretaria de Educación en el Estado, Gabriela Molina Aguilar felicitó a quienes hacen posible el Tianguis, cada vez con actividades más diversas y siempre buscando la posibilidad de que la niñez y la juventud se interesen en la ciencia.

“La permanencia y la transformación de una civilización depende de su saber científico y hoy requerimos estar a la altura de que la ciencia, la tecnología y estos Tianguis nos llenen de ideas porque las instituciones y los seres humanos en Michoacán necesitamos de ustedes”.

La funcionaria hizo extensivo un saludo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien dijo, es un aliado de la Universidad.

En su intervención, el coordinador de la Investigación Científica, Jesús Campos García, apuntó que con la difusión de la ciencia y la tecnología mediante eventos como el Tianguis de la Ciencia se cumple con la loable labor de la Universidad Michoacana de retribuir a la sociedad el conocimiento generado y hacerla partícipe de este.

“En este espacio se muestra la creatividad de nuestros profesores y alumnos de los distintos niveles educativos para divulgar y transmitir los conocimientos y avances científicos al público en general”.

Campos subrayó la importancia que el presente Rectorado le ha dado a la ciencia y la tecnología, incrementando de 18 a 40 millones de pesos a este renglón, con lo cual se da cumplimiento al fortalecimiento de una de las actividades sustantivas de la UMSNH.

Por su parte, Horacio Cano Camacho, jefe del Departamento de Comunicación de la Ciencia, recordó que este evento nació cuando un grupo de universitarios y universitarias tuvieron la magnífica idea de llevar conocimiento a las escuelas en un programa que se llamaba Ciencia para Todos, hace 38 años, lo cual fue evolucionando hasta convertirse en el Tianguis de la Ciencia.

Precisó que en esta edición hay 500 talleres y tres mil actividades de todas las áreas del conocimiento, en donde participan alrededor de cinco mil personas, teniendo como tema principal el cuidado del agua.

Acompañaron en el presidium la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán, Mariana Sosa Olmeda y Alejandra Ochoa Zarzosa, directora general del Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán.