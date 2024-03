Egresan 450 profesionistas del Tecnológico de Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 23 de marzo de 2024. Con la encomienda de poner la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad y ser la fuerza que transforma al mundo, este viernes 450 nuevos profesionistas egresados del Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Morelia, se incorporan al mundo laboral.

Festejados en dos ceremonias de graduación, una matutina y una vespertina, los jóvenes estuvieron acompañados por sus familias, amigos, profesores y autoridades de la casa de estudios.

La directora del ITMorelia, Patricia Calderón Campos, auguró todo el éxito para los nuevos profesionistas y agradeció al personal administrativo por su trabajo al interior de la institución y al profesorado, por acompañar a las y los estudiantes durante su camino de formación profesional.

“Lleven el sello de calidad de ser egresado del Tecnológico de Morelia, el mejor tecnológico del país, y no solo lo decimos nosotros, sino los indicadores, porque somos los mejores en muchas ramas, por ejemplo, en la enseñanza de las ciencias Básicas y Ciencias Económico Administrativas,

A las mujeres les aconsejó no preguntar a nadie sus decisiones laborales, afirmó que son únicamente ellas las que deben decidir dónde trabajar, pues llevan todo el conocimiento igual que los hombres.

Horacio Anaya Villegas, director de Educación Superior del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán, quien fungió como invitado especial a la ceremonia de graduación, exhortó a los egresados a buscar la felicidad.

“Lo único que les puede impedir que logren sus metas es no tener una mente ganadora, pueden trabajar y ganar bien, pero si no son felices haciendo lo que les gusta, no servirá de mucho”, afirmó a los nuevos profesionistas a quienes les dijo deben sentirse orgullosos ya que están siendo egresados por la primera directora mujer del Instituto Tecnológico de Morelia.

En la ceremonia matutina se graduaron nuevos profesionistas de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Eléctrica, Electrónica, en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Bioquímica e Ingeniería Industrial de nuestra institución. Por la tarde hicieron lo propio los estudiantes de Licenciatura en Administración, Contador Público, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Materiales y Posgrados,

Durante la ceremonia de la mañana, el subdirector académico, Jaime Aguilar García, quien encabezó el evento en representación de la directora, refirió a los graduados, que se llevan una caja de herramientas repleta de conocimientos y capacidades avanzadas que fueron aprendiendo y que son esenciales para el desarrollo profesional.

“La preparación técnica no sería suficiente sin la capacidad humana y su facilidad de comprender el mundo en el que actualmente vivimos”.

En el marco de la emotiva ceremonia de graduación, Mario Abraham Maciel Figueroa, director de Educación Media Superior del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán, recordó a los festejados que egresan de uno de los sistemas más sólidos del país con la matrícula más grande en Latinoamérica.

“Hoy egresa una generación más de profesionistas humanos, críticos, creativos, responsables y con un profundo compromiso social. Ustedes son la fuerza que transforma, que cambia, en la que todos estamos depositando nuestras esperanzas para un mejor futuro”, afirmó el invitado de honor.