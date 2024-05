Déficit magisterial es de más de 2 mil docentes en Michoacán, asegura CNTE

Morelia, Michoacán, a 15 de mayo del 2024.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección XVIII, insisten que existe un déficit de dos mil 500 docentes en Michoacán y en mil 500 escuelas es donde falta personal de apoyo y asistencia a la educación, aseguró Jairo Mandujano Ortega, líder de una de las fracciones sindicales del magisterio.

Consideró que la Secretaría de Educación en el Estado desconoce la cantidad real de alumnado que no cuentan con maestros frente al aula, respecto a los trabajadores eventuales apuntó que son mil 168, base que dijo resuelven una necesidad en los espacios escolares y la SEE no los reconoce.

Por su parte, Luis Castillo Ferrel, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación sección XVIII, Poder de Bases, indicó que si la totalidad de empleados eventuales se retiraran de las escuelas, incrementaría considerablemente el déficit de personal.

En el marco de la celebración por el Día del Maestro, Castillo Ferrel reiteró que existe un desorden administrativo en la Secretaría de Educación y a la fecha no han podido resolverlo.

“Pueden asistir a cualquier escuela y ya no hay directores, hay encargados, compañeros en la función de encargados como supervisores o como directores, se darán cuenta que hay muchos compañeros cubriendo horas adicionales por más de cuatro o cinco años sin un pago respectivo, hay compañeros de los eventuales que de no existir habría muchas escuelas cerradas”, expresó el líder magisterial.