Cuando los sueños se persiguen con pasión se superan los obstáculos: egresada UAG

Zapopan, Jalisco, a 20 de mayo de 2025.- Camila Lilián Parra Ortiz, egresada de la Ingeniería Industrial y en Sistemas de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), es un ejemplo viviente de que los sueños, cuando se persiguen con valentía y pasión, pueden superar cualquier obstáculo.

Originaria de Zamora, Michoacán, su historia es una de lucha, aprendizaje constante y superación, una travesía que comenzó en plena pandemia y que hoy la ha llevado a destacar como Claims Expert en el Corporativo de Seguros Chubb y como representante en América Latina de Just Go To Canada, empresa que ofrece servicios de alquiler de departamentos en las ciudades más reconocidas de Canadá.

Superar lo inesperado

Al iniciar su carrera profesional, el mundo se encontraba en crisis, pero Camila no se dejó vencer.

En ese momento, mientras aún cursaba sus prácticas profesionales, trabajaba en una empresa de Guadalajara dedicada a la fibra óptica, enfocándose en procesos y mejora continua.

Un comienzo complicado, pero que forjó en ella la resiliencia que la ha acompañado a lo largo de su camino.

Ampliando horizontes

Con la mirada puesta en el futuro, decidió ampliar sus horizontes y se embarcó en una nueva aventura: estudiar un diplomado en Business Management en la Universidad Cornerstone de Canadá (CICCC).

Fue allí donde encontró las claves para su crecimiento, no solo profesional, sino también personal.

La experiencia le brindó una visión más global y una renovada perspectiva sobre cómo los negocios pueden transformar la vida de las personas.

De vuelta en México, su carrera alcanzó nuevas alturas cuando se unió a Seguro Chubb. En esta empresa, se ha convertido en pieza clave de varios proyectos internacionales, marcando una diferencia real en la mejora de procesos y la implementación de nuevas tecnologías que han optimizado la experiencia del cliente.

Para Camila, uno de los logros más significativos de su carrera ha sido lograr que su trabajo impacte de manera internacional, algo que ha alcanzado gracias a su capacidad de innovar y liderar equipos multidisciplinarios.

Su paso por la UAG

A lo largo de su formación en la UAG, Camila fue más allá de lo académico. Fue una de las fundadoras del Club de Ingenieros Industriales, una experiencia que la marcó profundamente y que aún hoy recuerda con orgullo.

Hoy, su mensaje para los estudiantes de la UAG es claro.

"Nunca dejen de soñar, exploren todas las áreas de su carrera, salgan de su zona de confort, y, sobre todo, nunca dejen de aprender."

Camila sabe que el camino no siempre es fácil, pero también está convencida de que cada reto es una oportunidad para crecer.

"Si tienes una idea, busca apoyo. No te detengas, y no olvides disfrutar del viaje”, comentó.

La historia de Camila Parra es una inspiración para todos aquellos que se atreven a soñar, a luchar por lo que quieren y a nunca rendirse.

Porque, como ella misma ha demostrado, cuando te apasiona lo que haces y trabajas con determinación, no hay meta que sea inalcanzable.